Глава Адыгеи поздравил фронтовиков с праздником Победы по видеосвязи

"Все, кому позволяет состояние здоровья, приняли приглашение главы Адыгеи Мурата Кумпилова и сегодня вышли на организованную для них видеоконференцсвязь. Помогли им в этом волонтеры", - говорится в сообщении. Чтобы помочь её организовать, они специально прибыли домой к ветеранам.

"Для меня большая честь поздравить вас со знаменательным юбилеем – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, ситуация, в которой мы все сейчас находимся, не позволила лично поздравить каждого из вас. Но никакие трудности не могут помешать нам отметить главный праздник страны, выразить слова глубокой благодарности за все, что вы сделали для Родины. Мы воспитываем наших детей на примерах стойкости духа и несгибаемой воли героического поколения, к которому вы принадлежите", – приводите пресс-служба слова Кумпилова, с которыми он обратился к ветеранам.