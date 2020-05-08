Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-05-08T20:35
https://ria.ru/20200508/1571187240.html
Глава Адыгеи поздравил фронтовиков с праздником Победы по видеосвязи
https://cdn25.img.ria.ru/images/154861/28/1548612866_0:240:2964:1907_1036x0_80_0_0_48957710bb746cf8097ea18b405cc96b.jpg
РИА Новости

Глава Адыгеи поздравил фронтовиков с праздником Победы по видеосвязи

20:34 08.05.2020 (обновлено: 20:35 08.05.2020)
29
© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил фронтовиков с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне по видеосвязи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным региональных властей, в республике проживает 139 фронтовиков.
"Все, кому позволяет состояние здоровья, приняли приглашение главы Адыгеи Мурата Кумпилова и сегодня вышли на организованную для них видеоконференцсвязь. Помогли им в этом волонтеры", - говорится в сообщении. Чтобы помочь её организовать, они специально прибыли домой к ветеранам.
"Для меня большая честь поздравить вас со знаменательным юбилеем – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, ситуация, в которой мы все сейчас находимся, не позволила лично поздравить каждого из вас. Но никакие трудности не могут помешать нам отметить главный праздник страны, выразить слова глубокой благодарности за все, что вы сделали для Родины. Мы воспитываем наших детей на примерах стойкости духа и несгибаемой воли героического поколения, к которому вы принадлежите", – приводите пресс-служба слова Кумпилова, с которыми он обратился к ветеранам.
В ходе общения с фронтовиками Кумпилов заверил, что все намеченные массовые торжества, посвященные юбилею Победы, обязательно пройдут после того, как будет ликвидирована опасность, связанная с пандемией.
Праздничный вечер С Днем Победы
Вчера, 20:20Культура
Телеканал "Россия" проведет в День Победы праздничный вечер
100000
Обсудить 0
Республика АдыгеяМурат КумпиловДень ПобедыРеспублика АдыгеяОбщество
Рекомендуем
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи дал поручения по реализации программы развития региона
Заполнение бланка документа
Власти Ленобласти направили 172 млн рублей на единовременные соцпособия
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
Помощь волонтеров-медиков в Рязанской области незаменима, заявил Любимов
Храмовый комплекс в честь Святых Царственных мучеников страстотерпцев. Москва
Строительство храмов на юге Москвы возобновится 15 мая
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензенской области продлили режим самоизоляции
Поезд Московского центрального диаметра на станции Белорусская
"Иволга" обеспечила 15,3 млрд рублей выручки производителям комплектующих
Ветеран
В Тамбовской области исполнили мечту 101-летнего летчика-фронтовика
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 6 октября 2017
Трамп и саудовский король обсудили стабильность на энергетических рынках
Священнослужители Свято-Пафнутьева Боровского монастыря
Более тысячи человек обратились за духовной помощью на линию "Мы вместе"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Студенты-медики активно помогают в борьбе с коронавирусом, заявил Мурашко
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Ярославские власти помогли вернуться из-за границы более 50 землякам
Татьяна Голикова
Почти 70 тысяч ветеранов получили льготные лекарства, сообщила Голикова
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
РЕК: "Иудейский" День Победы не будет перенесен из-за коронавируса
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Президент Польши подписал закон о выборах главы государства по почте
Проведение дорожных работ
Росавтодору выделят 6,85 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Милла Йовович прочла "Муху-Цокотуху" на русском языке
02:01Дерматолог рассказал, как пережить "масочный режим" в жару
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
Лента новостейМолния