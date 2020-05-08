В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Растущее количество новых случаев заболевания Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19 , выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Отвечая на вопрос о статистике по ситуации с коронавирусом, представитель ВОЗ отметил, что в России вспышка заболеваемости наступила позже, чем в других странах Европы.

"Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами", — указал он.

Райан добавил, что сейчас в России введен достаточно жесткий режим самоизоляции, так как правительство понимает масштабы распространения инфекции. Он отметил, что в стране внедрили широкомасштабную практику социального дистанцирования.

"Что касается России и других европейских стран, то в случае когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант — это агрессивные меры общественного здравоохранения и социального дистанцирования, что и было реализовано. И есть эффект от этих мер, инфекция подавлена. Но когда цифры сокращаются и ограничения снимаются, есть риск того, что болезнь вновь поднимет голову. И такой риск остается и в данном случае", — добавил он.

Райан подчеркнул, в России один из самых высоких показателей тестирования на COVID-19 в мире. При этом выявляется порядка 3,6% случаев заболевания. Смертность от коронавируса также остается сравнительно низкой по сравнению с количеством инфицированных. Однако Москва может поучиться на опыте других стран, которые уже прошли основные этапы распространения болезни, для более эффективного реагирования на коронавирус, заключил представитель ВОЗ.

Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли

В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.

В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.