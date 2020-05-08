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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:53
https://ria.ru/20200508/1571187142.html
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569878453_0:302:3104:2048_1036x0_80_0_0_7fc01045778c93da5e8d20304251a8a2.jpg
РИА Новости

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

20:32 08.05.2020 (обновлено: 23:53 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПолицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Отвечая на вопрос о статистике по ситуации с коронавирусом, представитель ВОЗ отметил, что в России вспышка заболеваемости наступила позже, чем в других странах Европы.
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"Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами", — указал он.
Райан добавил, что сейчас в России введен достаточно жесткий режим самоизоляции, так как правительство понимает масштабы распространения инфекции. Он отметил, что в стране внедрили широкомасштабную практику социального дистанцирования.
"Что касается России и других европейских стран, то в случае когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант — это агрессивные меры общественного здравоохранения и социального дистанцирования, что и было реализовано. И есть эффект от этих мер, инфекция подавлена. Но когда цифры сокращаются и ограничения снимаются, есть риск того, что болезнь вновь поднимет голову. И такой риск остается и в данном случае", — добавил он.
Райан подчеркнул, в России один из самых высоких показателей тестирования на COVID-19 в мире. При этом выявляется порядка 3,6% случаев заболевания. Смертность от коронавируса также остается сравнительно низкой по сравнению с количеством инфицированных. Однако Москва может поучиться на опыте других стран, которые уже прошли основные этапы распространения болезни, для более эффективного реагирования на коронавирус, заключил представитель ВОЗ.
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Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли
В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.
В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваЖенева (город)Общество
Популярные комментарии
По статистике росстата в 2018 г. каждый день умирало около 5000 чел.(4967) от травм и болезней-это каждый день!!!(можете убедиться-посмотреть и посчитать).Теперь находят по тестам людей с + тестом на к19,-закрывают отделения и больницы.У нас никого из выявленных тяжелых нет.А гор. б-ца с хирургическими отделениями и отделениями ОНМК и др. специализированными одна на город и несколько прилегающих районов.Где людям оперировать аппендицит,травму,лечить инфаркты, ОНМК и др. острые,угрожающие жизни состояния и болезни?Когда эта вакханалия прекратится.Я уже молчу об экономической составляющей,-никаких льгот и выплат никому пока не было,и со слов заинтересованных-и не предвидится на местах
8 мая, 21:30
КККалямба Калямба
46120019
впрочем что ожидать от политизированной конторки типа ВОЗ?
8 мая, 22:56
Министр Правды
1101003
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