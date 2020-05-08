В Воронежской области выздоровели около трети пациентов с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Свыше 230 из 766 пациентов в Воронежской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, выздоровели, сообщает областное правительство.
"Человек с подтверждённым диагнозом: 766. Умерли (диагноз подтверждён): 12. Выздоровели: 231", - говорится в сообщении.
На данный момент в больницах области находятся 772 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому находятся 2 364 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.