В Воронежской области выздоровели около трети пациентов с коронавирусом

"Человек с подтверждённым диагнозом: 766. Умерли (диагноз подтверждён): 12. Выздоровели: 231", - говорится в сообщении.

На данный момент в больницах области находятся 772 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому находятся 2 364 человека.