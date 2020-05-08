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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T20:29
https://ria.ru/20200508/1571186966.html
В Воронежской области выздоровели около трети пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выздоровели около трети пациентов с коронавирусом

20:29 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Свыше 230 из 766 пациентов в Воронежской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, выздоровели, сообщает областное правительство.
"Человек с подтверждённым диагнозом: 766. Умерли (диагноз подтверждён): 12. Выздоровели: 231", - говорится в сообщении.
На данный момент в больницах области находятся 772 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому находятся 2 364 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Евгений Комаровский
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