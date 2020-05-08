Доктор Мясников прокомментировал слухи о платных интервью

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграме ответил на публикации о том, что он якобы требует денег за интервью.

Медик заявил, что никто с ним не договаривался об интервью, и он никого не просил решать такие вопросы с его помощником.

"Я принципиально считаю, что за интервью деньги брать нельзя. Это не лекция или семинар. Тебя спрашивают твое мнение, ты либо соглашаешься, либо нет", — подчеркнул врач.

По словам Мясникова, журналистка Ирина Шихман позже позвонила ему, но при разговоре проигнорировала его утверждение, что прежде они не общались.

Врач рассказал о своем помощнике, подчеркнув, что тот занимается организацией его выступлений и семинаров, а также помогает с публикацией ответов на вопросы пациентов на его сайте.

"Как оказалось он, и правда получил подобный звонок, но все подробности и мотивации я оставляю на его совести и ответственности. Меня ни он, ни кто другой в известность не поставил. Как я понял, там вообще звонок всерьез принят и не был", — объяснил Мясников.

Он подчеркнул, что не имеет к этим переговорам никакого отношения, и добавил, что готов к интервью с Ириной Шихман, если она признает, что разговора у нее с ним не было, а беседа пройдет на территории больницы, где он работает.