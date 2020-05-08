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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-08T20:24
https://ria.ru/20200508/1571186847.html
Прокуратура Венесуэлы намерена обвинить пленных американцев в терроризме
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571012949_0:0:1748:983_1036x0_80_0_0_e2eb0b837cbcf10a8d87fdd212dbe751.jpg
РИА Новости

Прокуратура Венесуэлы намерена обвинить пленных американцев в терроризме

20:23 08.05.2020 (обновлено: 20:24 08.05.2020)
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© REUTERS / Venezuelan government TVВенесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
© REUTERS / Venezuelan government TV
МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что участникам провалившегося морского вторжения, включая двух граждан США, предъявят обвинения в терроризме, заговоре и незаконном обороте оружия.
Ранее глава МВД Венесуэлы сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
6 мая, 08:00Попытка госпереворота в Венесуэле
Американский переворот в Венесуэле провалился
"Задержанные американцы будут обвинены в терроризме, заговоре и незаконном обороте боевого оружия. Все эти преступления совершены против венесуэльского государства", - сказал Сааб в ходе выступления, которое транслировал канал VTV.
Всего, по словам прокурора, был задержан 31 человек. Гражданам Венесуэлы помимо терроризма, вменяют сговор с иностранным правительством, измену и бунт.
В связи с попыткой вторжения прокуратура выдаст 22 ордера на арест граждан Венесуэлы, а также ходатайствует о розыске по линии Интерпола главы частной военной компании Silvercorp Джордана Гудро, политконсультанта Хуана Хосе Рендона и оппозиционного депутата Серхио Вергары, обвиняемых в "подготовке, финансировании и исполнении" попытки вооруженного вторжения.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег.
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Вчера, 16:27Попытка госпереворота в Венесуэле
Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу
Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со стороны правительства Мадуро. Мадуро отверг обвинения США в наркоторговле, подчеркнув, что Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМВД ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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