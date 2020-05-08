Прокуратура Венесуэлы намерена обвинить пленных американцев в терроризме

Всего, по словам прокурора, был задержан 31 человек. Гражданам Венесуэлы помимо терроризма, вменяют сговор с иностранным правительством, измену и бунт.

Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со стороны правительства Мадуро. Мадуро отверг обвинения США в наркоторговле, подчеркнув, что Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.