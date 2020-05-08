СК возбудил дело об убийстве двух мужчин на охотничьей базе под Томском

НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Следователи Следователи СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел двоих мужчин с огнестрельными ранениями при тушении пожара в охотничьем хозяйстве "Хардикова заимка" в Томской области , сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, в ночь на 8 мая 2020 года произошло возгорание на территории охотхозяйства "Хардикова заимка", расположенного в окрестностях села Курлек Томского района Томской области. При тушении пожара были обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Личность одного из погибших установлена, личность второго устанавливается", - говорится в сообщении.

По факту обнаружения тел возбуждено дело по статье УК ОРФ "Убийство двух и более лиц". На месте работают следователи и криминалисты СУСК РФ по Томской области, сотрудники уголовного розыска регионального УМВД, судмедэксперты.

"При осмотре места происшествия установлено, что сгорело восемь строений, расположенных на территории охотхозяйства. Предварительной причиной возгорания является поджог. Назначены медицинские, пожаротехнические, химические, баллистические, комплексные (дактилоскопические и генотипические) судебные экспертизы", - сообщили в СК. Подозреваемые в совершении преступления устанавливаются.

Ранее владелец базы, известный томский бизнесмен Юрий Хардиков на своей странице в соцсети Facebook заявил, что двоих рабочих заимки неизвестные застрелили из ружья, а их тела сбросили в воду. По его словам, их могли убить "браконьеры".