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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T20:14
https://ria.ru/20200508/1571186536.html
Губернатор Югры разрешила семейные прогулки утром и вечером
https://cdn24.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1036x0_80_0_0_534ade3f0ffb7b74bbcb2ef0b6a441bf.jpg
РИА Новости

Губернатор Югры разрешила семейные прогулки утром и вечером

20:13 08.05.2020 (обновлено: 20:14 08.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова постановлением разрешила взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также внесла в список организаций, которым можно работать - автосалоны и магазины для дачи и рыбалки, следует из документа, опубликованного на сайте правительства округа.
Согласно данным окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, в Югре выявлено 583 заразившихся инфекцией COVID-19, выздоровели 189 ранее заболевших, четверо скончались.
Прогулки взрослых с детьми до 14 лет разрешаются с 8 до 10 часов, а также с 19 до 21 часа "с обязательным соблюдением масочного режима, социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, использованием перчаток", говорится в документе, который официально продлевает действие режима обязательной самоизоляции в регионе.
Кроме того, документом при соблюдении санитарных требований разрешена деятельность магазинов, предпринимателей, продающих товары для садов и огородов, рыбной ловли, к тому же больше не приостанавливается работа организаций и ИП, "реализующих транспортные средства", производителей мебели. Отдельный подпункт постановления разрешает торговать непродовольственными товарами в помещениях площадью не более 500 "квадратов" при наличии отдельного входа в них с улицы.
Комарова в пятницу сообщила, что режим обязательной самоизоляции в автономном округе продлевается до 31 мая. Она также отмечала, что для учащихся 1-4 классов учебный год завершается до 18 мая, остальные школьники завершат учебный год в соответствии с действующим графиком в дистанционном формате. При этом глава Югры отметила, что с 12 мая в автономном округе начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Принятые ранее постановления губернатора ХМАО разрешают, в частности, рыбачить с учетом соблюдения социальной дистанции, охотиться по месту прописки, заниматься спортом на улице ранним утром и поздним вечером, посещать магазины, а также по предварительной записи - салоны красоты и станции техобслуживания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваОбщество
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