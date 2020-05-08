Губернатор Югры разрешила семейные прогулки утром и вечером

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова постановлением разрешила взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также внесла в список организаций, которым можно работать - автосалоны и магазины для дачи и рыбалки, следует из документа, опубликованного на сайте правительства округа.

Согласно данным окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, в Югре выявлено 583 заразившихся инфекцией COVID-19, выздоровели 189 ранее заболевших, четверо скончались.

Прогулки взрослых с детьми до 14 лет разрешаются с 8 до 10 часов, а также с 19 до 21 часа "с обязательным соблюдением масочного режима, социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, использованием перчаток", говорится в документе, который официально продлевает действие режима обязательной самоизоляции в регионе.

Кроме того, документом при соблюдении санитарных требований разрешена деятельность магазинов, предпринимателей, продающих товары для садов и огородов, рыбной ловли, к тому же больше не приостанавливается работа организаций и ИП, "реализующих транспортные средства", производителей мебели. Отдельный подпункт постановления разрешает торговать непродовольственными товарами в помещениях площадью не более 500 "квадратов" при наличии отдельного входа в них с улицы.

Комарова в пятницу сообщила, что режим обязательной самоизоляции в автономном округе продлевается до 31 мая. Она также отмечала, что для учащихся 1-4 классов учебный год завершается до 18 мая, остальные школьники завершат учебный год в соответствии с действующим графиком в дистанционном формате. При этом глава Югры отметила, что с 12 мая в автономном округе начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.

Принятые ранее постановления губернатора ХМАО разрешают, в частности, рыбачить с учетом соблюдения социальной дистанции, охотиться по месту прописки, заниматься спортом на улице ранним утром и поздним вечером, посещать магазины, а также по предварительной записи - салоны красоты и станции техобслуживания.