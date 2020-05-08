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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T20:12
https://ria.ru/20200508/1571186468.html
В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут еврозону
https://cdn21.img.ria.ru/images/155184/28/1551842806_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_ac6fb7e7ece7d8861063b97deb32295d.jpg
РИА Новости

В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут еврозону

20:12 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Мария Князева. Глубокий экономический спад и затем неполное и неравномерное восстановление в различных странах из-за борьбы с пандемией коронавируса может подорвать еврозону, считает еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Глубокая и неравномерная рецессия, за которой следует неполное и также неравномерное восстановление, несет в себе реальный риск ухудшения различий (между странами в ЕС – ред.), что может подорвать единый рынок и еврозону", - сказал он на пресс-конференции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзВ миреЭкономика
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