В МИД прокомментировали срыв российско-молдавского соглашения по кредиту

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Политизированное отношение конституционного суда Молдавии к российскому кредиту вызывает сожаление, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, комментируя срыв ратификации российско-молдавского кредитного соглашения.
Конституционный суд Молдавии в четверг признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро.
"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.
"Сожаление вызывает политизированное отношение к российскому кредиту. Справедливости ради стоит сравнить условия займов, которые Кишинев получает от России и других стран и организаций. Наше желание помочь близкой нам Молдавии является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом. Очень жаль, что в этой стране находятся политики, которые – вероятно, не без подсказки извне – ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан", - добавил замминистра.
Молдавские оппозиционеры, по инициативе которых КС республики аннулировал соглашение, заявляли, что соглашение о кредите является неконституционным актом, противоречит экономическим интересам республики и нацелено послужить молдавскому лидеру Игорю Додону во время избирательной кампании перед президентскими выборами, которые пройдут осенью.
Додон ранее сообщал, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.