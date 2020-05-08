В МИД прокомментировали срыв российско-молдавского соглашения по кредиту

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.