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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T20:05
https://ria.ru/20200508/1571186334.html
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1036x0_80_0_0_be94ae0f2af77bd3ac501e9a7edcbc61.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19

20:05 08.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Абхазии Аслан Бжания по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне и обсудили российско-абхазские отношение, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает МИД РФ.
"Собеседники обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены актуальные вопросы российско-абхазских отношений, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в соответствии с договором между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияАслан БжанияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АбхазияВ мире
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