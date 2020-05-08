Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19

"Собеседники обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены актуальные вопросы российско-абхазских отношений, включая взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в соответствии с договором между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.