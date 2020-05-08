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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:59
https://ria.ru/20200508/1571186104.html
В Турции от коронавируса за сутки умерли 48 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569180081_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_628e014122235defe1ab63b2855f7d04.jpg
РИА Новости

В Турции от коронавируса за сутки умерли 48 человек

19:58 08.05.2020 (обновлено: 19:59 08.05.2020)
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© РИА Новости / Сертач КаярЛюди на улице турецкого города Диярбакыр
Люди на улице турецкого города Диярбакыр
© РИА Новости / Сертач Каяр
АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,8 тысячи, умерли 48 пациентов, общее число заразившихся превысило 135 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число умерших от коронавируса за сутки достигло минимального уровня с 1 апреля.
"Сегодня выявлено 1848 новых случаев, всего заразившихся - 135 569. Мы потеряли сегодня 48 пациентов, всего умерших - 3689. Вылечились сегодня 3412 пациентов, всего - 86 396 ", - написал Коджа в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТурцияВ мире
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