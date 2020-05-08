Минфин предложил делать из конфискованного спирта антисептики

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Конфискованный в России этиловый спирт может быть использован для производства антисептиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.

Правительство 7 мая внесло в Государственную думу законопроект о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики. В документе кабмин, в частности, предлагает изменить порядок оборота конфискованного спирта.

"Предлагается предоставить правительству полномочия устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Это, с одной стороны, позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств, и, с другой стороны, сократит расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции с целью дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально-приоритетные направления", - прокомментировали текст законопроекта в Минфине.

Помимо этого, законопроект предлагает отменить требование по оснащению георегистраторами железнодорожных подвижных составов, перевозящих этиловый спирт (в том числе денатурат) и нефасованную спиртосодержащую продукцию с содержанием спирта более 25 % объема готовой продукции, сообщили в ведомстве.

Кроме этого, предлагаемые изменения коснутся и автомобильного транспорта. "Для организаций, перевозящих автотранспортом этиловый спирт из ЕАЭС в рамках договора поставки, предлагается отменить требования иметь соответствующую лицензию на перевозки данной продукции и автомобильный транспорт, оснащенный специальными техническими средствами для передачи данных", - добавили в Минфине.