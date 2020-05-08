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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:56
https://ria.ru/20200508/1571185989.html
Минфин предложил делать из конфискованного спирта антисептики
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РИА Новости

Минфин предложил делать из конфискованного спирта антисептики

19:56 08.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек наносит антисептик на руки
Человек наносит антисептик на руки
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Конфискованный в России этиловый спирт может быть использован для производства антисептиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
Правительство 7 мая внесло в Государственную думу законопроект о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики. В документе кабмин, в частности, предлагает изменить порядок оборота конфискованного спирта.
"Предлагается предоставить правительству полномочия устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Это, с одной стороны, позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств, и, с другой стороны, сократит расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции с целью дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально-приоритетные направления", - прокомментировали текст законопроекта в Минфине.
Помимо этого, законопроект предлагает отменить требование по оснащению георегистраторами железнодорожных подвижных составов, перевозящих этиловый спирт (в том числе денатурат) и нефасованную спиртосодержащую продукцию с содержанием спирта более 25 % объема готовой продукции, сообщили в ведомстве.
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Кроме этого, предлагаемые изменения коснутся и автомобильного транспорта. "Для организаций, перевозящих автотранспортом этиловый спирт из ЕАЭС в рамках договора поставки, предлагается отменить требования иметь соответствующую лицензию на перевозки данной продукции и автомобильный транспорт, оснащенный специальными техническими средствами для передачи данных", - добавили в Минфине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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