Глава Ингушетии продлил режим самоизоляции в регионе до конца мая

НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Глава Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Глава республики подписал указ, согласно которому режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что документом жителям республики с 12 мая рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах, на объектах торговли и в транспорте, включая такси.

Органам государственной власти, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования, регулярное проведение мероприятий по дезинфекции, а также использование работниками средств индивидуальной защиты.

В Ингушетии выявлено 1108 случаев заболевания коронавирусом, скончались 28 человек, в том числе муфтий республики, выздоровели 250 пациентов.