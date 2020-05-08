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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:53
https://ria.ru/20200508/1571185811.html
Глава Ингушетии продлил режим самоизоляции в регионе до конца мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/54/1558155437_0:0:1000:564_1036x0_80_0_0_0bfc09267c07acbdc193cb1d7d43cce4.jpg
РИА Новости

Глава Ингушетии продлил режим самоизоляции в регионе до конца мая

19:53 08.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Глава республики подписал указ, согласно которому режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что документом жителям республики с 12 мая рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах, на объектах торговли и в транспорте, включая такси.
Органам государственной власти, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования, регулярное проведение мероприятий по дезинфекции, а также использование работниками средств индивидуальной защиты.
В Ингушетии выявлено 1108 случаев заболевания коронавирусом, скончались 28 человек, в том числе муфтий республики, выздоровели 250 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Махмуд-Али КалиматовКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика ИнгушетияОбщество
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