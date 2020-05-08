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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:46
https://ria.ru/20200508/1571185619.html
СМИ: сотрудник аппарата вице-президента США заболел коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_0:0:5472:3078_1036x0_80_0_0_2caf5234b5e5d9ede7557a4c0d85caa0.jpg
РИА Новости

СМИ: сотрудник аппарата вице-президента США заболел коронавирусом

19:46 08.05.2020
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Сотрудник аппарата вице-президента США Майка Пенса заболел коронавирусом, сообщает телеканал CNBC, это второй за неделю выявленный в Белом доме случай COVID–19.
Как сообщает телеканал, диагноз одному из помощников Пенса был поставлен в пятницу утром. В связи с инцидентом на час был задержан вылет вице-президента США в Айову, по информации телеканала, незадолго до вылета несколько сотрудников аппарата вице-президента покинули борт самолета. С начала пандемии это второй известный случай выявления коронавируса среди сотрудников вице-президента США, о первом заболевшем сообщалось 21 марта.
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В четверг стало известно, что в среду вечером коронавирус обнаружили у члена окружения президента Трампа. Проведенный президенту и вице-президенту анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Сообщалось, что Трамп и Пенс будут тестироваться на COVID–19 ежедневно.
По последним данным, число заболевших коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона человек, 75 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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