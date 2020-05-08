СМИ: сотрудник аппарата вице-президента США заболел коронавирусом

В четверг стало известно, что в среду вечером коронавирус обнаружили у члена окружения президента Трампа. Проведенный президенту и вице-президенту анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Сообщалось, что Трамп и Пенс будут тестироваться на COVID–19 ежедневно.