СМИ: сотрудник аппарата вице-президента США заболел коронавирусом

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Сотрудник аппарата вице-президента США Майка Пенса заболел коронавирусом, сообщает телеканал CNBC, это второй за неделю выявленный в Белом доме случай COVID–19.
Как сообщает телеканал, диагноз одному из помощников Пенса был поставлен в пятницу утром. В связи с инцидентом на час был задержан вылет вице-президента США в Айову, по информации телеканала, незадолго до вылета несколько сотрудников аппарата вице-президента покинули борт самолета. С начала пандемии это второй известный случай выявления коронавируса среди сотрудников вице-президента США, о первом заболевшем сообщалось 21 марта.
В четверг стало известно, что в среду вечером коронавирус обнаружили у члена окружения президента Трампа. Проведенный президенту и вице-президенту анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Сообщалось, что Трамп и Пенс будут тестироваться на COVID–19 ежедневно.
По последним данным, число заболевших коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона человек, 75 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.