В Сербии 15 человек задержали за беспорядки около парламента

БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Полиция Сербии задержала 15 человек за беспорядки около парламента, сообщил министр внутренних дел Небойша Стефанович.
Лидер оппозиционной партии "Двери" и член "Союза за Сербию" Бошко Обрадович с соратниками в пятницу мешали депутатам правящего большинства попасть в здание заксобрания. В ходе возникшей потасовки был разорван пиджак депутата правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Марияна Ристичевича, которого повалили на землю.
Накануне вечером Обрадович и его единомышленники устроили стихийный митинг перед зданием резиденции президента в Белграде. Президент Александр Вучич, премьер Ана Брнабич и руководство парламента Сербии назвали поведение оппозиции "фашизмом".
"Сегодняшнее физическое нападение Бошко Обрадовича и части сторонников "Союза за Сербию" на депутатов и других граждан на входе в парламент считаю актом фашизма. Физическая расправа с людьми, издевательства над ними, угрозы в их адрес за инакомыслие никогда не были и не будут разрешены в нашей стране", - цитирует ведомство главу МВД, который уточнил, что за участие в беспорядках задержаны 15 человек.
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В среду парламент Сербии длительное время не мог приступить к голосованию по отмене чрезвычайного положения в связи с COVID-19 из-за обструкции заседания Бошко Обрадовичем, который сначала свистел в свисток перед президиумом, а затем мешал службе безопасности выдворить его из зала заседаний.
Президент Александр Вучич сообщил в начале мая, что выборы в парламент Сербии, краевые и муниципальные представительные органы власти пройдут 21 июня. Оппозиционный "Союз за Сербию" ранее объявил бойкот волеизъявлению и потребовал перенесения его даты на осень.