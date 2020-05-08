В Сербии 15 человек задержали за беспорядки около парламента

БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Полиция Полиция Сербии задержала 15 человек за беспорядки около парламента, сообщил министр внутренних дел Небойша Стефанович

Лидер оппозиционной партии "Двери" и член "Союза за Сербию" Бошко Обрадович с соратниками в пятницу мешали депутатам правящего большинства попасть в здание заксобрания. В ходе возникшей потасовки был разорван пиджак депутата правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Марияна Ристичевича, которого повалили на землю.

Накануне вечером Обрадович и его единомышленники устроили стихийный митинг перед зданием резиденции президента в Белграде . Президент Александр Вучич , премьер Ана Брнабич и руководство парламента Сербии назвали поведение оппозиции "фашизмом".

"Сегодняшнее физическое нападение Бошко Обрадовича и части сторонников "Союза за Сербию" на депутатов и других граждан на входе в парламент считаю актом фашизма. Физическая расправа с людьми, издевательства над ними, угрозы в их адрес за инакомыслие никогда не были и не будут разрешены в нашей стране", - цитирует ведомство главу МВД, который уточнил, что за участие в беспорядках задержаны 15 человек.

В среду парламент Сербии длительное время не мог приступить к голосованию по отмене чрезвычайного положения в связи с COVID-19 из-за обструкции заседания Бошко Обрадовичем, который сначала свистел в свисток перед президиумом, а затем мешал службе безопасности выдворить его из зала заседаний.