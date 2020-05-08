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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:41
https://ria.ru/20200508/1571185433.html
В Тамбовской области умер третий пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области умер третий пациент с коронавирусом

19:41 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный с симптомами ОРВИ, стал третьим умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
Мужчина обратился за медицинской помощью только через три дня после появления симптомов острой респираторной инфекции. Восьмидесятилетнего пациента госпитализировали с подозрением на внебольничную пневмонию в обсервационную палату Никифоровской центральной райбольницы и обследовали на CОVID-19.
"При поступлении – состояние средней тяжести, клиника двухсторонней пневмонии, начато интенсивное лечение. После получения положительного результата теста на CОVID-19 при переводе в специализированное отделение для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, при нарастающих явлениях отека легких наступила смерть", - говорится в сообщении.
У мужчины были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца, гипертония, ожирение. Согласно заключению, основной причиной смерти стала "двухсторонняя тотальная пневмония коронавирусной этиологии, осложнившаяся выраженным отёком легких".
Всего в регионе, по данным на утро пятницы, подтвержден 1131 случай коронавируса, 196 пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТамбовская областьПроисшествия
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