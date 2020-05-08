В Тамбовской области умер третий пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный с симптомами ОРВИ, стал третьим умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Пожилой мужчина, госпитализированный с симптомами ОРВИ, стал третьим умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области , сообщает администрация региона.

Мужчина обратился за медицинской помощью только через три дня после появления симптомов острой респираторной инфекции. Восьмидесятилетнего пациента госпитализировали с подозрением на внебольничную пневмонию в обсервационную палату Никифоровской центральной райбольницы и обследовали на CОVID-19.

"При поступлении – состояние средней тяжести, клиника двухсторонней пневмонии, начато интенсивное лечение. После получения положительного результата теста на CОVID-19 при переводе в специализированное отделение для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, при нарастающих явлениях отека легких наступила смерть", - говорится в сообщении.

У мужчины были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца, гипертония, ожирение. Согласно заключению, основной причиной смерти стала "двухсторонняя тотальная пневмония коронавирусной этиологии, осложнившаяся выраженным отёком легких".

Всего в регионе, по данным на утро пятницы, подтвержден 1131 случай коронавируса, 196 пациентов выздоровели.