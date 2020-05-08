В Тюменской области почти сто медиков заразились коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Почти 100 медиков заболели Почти 100 медиков заболели коронавирусом Тюменской области , сообщила журналистам в пятницу замгубернатора Ольга Кузнечевских.

"В Тюменской области по данным на 8 мая, 707 заболевших коронавирусом, 24 из них выявлены в последние сутки. Среди тех, у кого подтвердился диагноз, есть медики. За весь период пандемии коронавирус был выявлен у 99 сотрудников тюменских медучреждений. Среди заболевших 32 врача, 49 человек – средний медперсонал, остальные – санитарки, буфетчики, уборщики", - приводит слова замгубернатора оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Из общего числа заболевших 25 человек уже выписаны и снова приступили к работе.

Очаги коронавируса были выявлены в тюменской поликлинике №17, стационарах областных больниц №1 и №2, МСЧ "Нефтяник". Везде проводятся карантинные мероприятия, устанавливается круг контактных лиц. В середине апреля инцидент произошел в тубдиспансере – у вернувшегося в учреждение пациента был выявлен коронавирус, после тестирования контактных лиц диагноз подтвердился у 35 человек. На сегодня 16 из заболевших уже выздоровели, остальные в удовлетворительном состоянии, находятся в диспансере, на карантине.

"В Тюмени во взрослом психоневрологическом отделении амбулаторно-поликлинической службы на Червишевском тракте у одного из медработников подтвердился COVID-19. Контактные лица выявлены, они ожидают результатов тестов. Все меры по локализации возможного очага предприняты", - уточнила Кузнечевских.

Также была информация, что заболел работник ФАП, расположенного в одном из населенных пунктов Ялуторовского района . Речь идет об одном человеке, и у него, и у всех выявленных контактных лиц ожидаются результаты тестов, добавила заместитель главы региона.

"Для предотвращения заражений коронавирусом во всех лечебных учреждениях региона на входе посетителям выдаются защитные маски. Медики обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Ежедневно с медработниками проводятся инструктажи по соблюдению мер профилактики и правильному использованию индивидуальных средств защиты", - подчеркнула замгубернатора.