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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:37
https://ria.ru/20200508/1571185251.html
РЖД анонсировали продажу масок и перчаток на вокзалах и станциях
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РИА Новости

РЖД анонсировали продажу масок и перчаток на вокзалах и станциях

19:37 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Маски и перчатки будут продаваться в пригородных билетных кассах на вокзалах сети РЖД, на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ), в том числе на остановках Московского центрального кольца (МЦК), а также в вендинговых автоматах, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Там отметили, что продажей масок будет заниматься не сама компания, а пригородные перевозчики или коммерческие структуры. "Учитывая принятые рядом субъектов РФ решения о необходимости надевать в общественных местах и в общественном транспорте средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), в настоящее время в билетных кассах пригородных перевозчиков на больших и малых вокзалах, ТПУ и остановочных пунктах, в том числе МЦК, сети российских железных дорог организуется продажа защитных масок, одноразовых перчаток, а также гигиенических наборов, включающих в себя маску и перчатки вместе", - рассказали в РЖД.
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"В ближайшее время также будет организована их реализация с использованием вендинговых аппаратов", - добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что в рамках реализации комплекса профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на вокзалах и станциях России устанавливаются диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук. Они размещены в наиболее доступных точках для пассажиров – рядом с входными досмотровыми группами или в залах ожидания.
По данным компании, в настоящее время бесконтактными диспенсерами со специальными антисептическими средствами оснащены свыше 600 больших и малых вокзалов, включая ТПУ МЦК и МЦД, где наблюдается наибольший пассажиропоток. О необходимости соблюдать социальную дистанцию пассажиров информируют специальные указатели, памятки и напольная разметка, которая помогает отмерить безопасное расстояние. В залах ожиданиях размещены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров.
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РЖД продают билеты в поезда дальнего следования с учетом рекомендованной социальной дистанции. На вокзалах и в поездах по всей стране проводится комплексная дезинфекция с использованием специальных обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, а также регулярная уборка всех помещений вокзалов и станций с применением дезинфицирующих моющих средств, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия. Во время обработки особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: ручкам, перилам, поручням, подлокотникам сидений, стенам и столикам и т.д.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московское центральное кольцо (МЦК)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРЖДОбщество
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