Первые военные, помогавшие Италии в борьбе с COVID-19, вернулись в Россию

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первый самолет российских Воздушно-космических сил с военными, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, прибыл в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ.
"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики, прибыл на аэродром Чкаловский (Московская область)", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.