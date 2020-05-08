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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:36
https://ria.ru/20200508/1571185220.html
Первые военные, помогавшие Италии в борьбе с COVID-19, вернулись в Россию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569095927_0:77:1467:902_1036x0_80_0_0_712544aa3346ef984a229ff1e7ccbf47.jpg
РИА Новости

Первые военные, помогавшие Италии в борьбе с COVID-19, вернулись в Россию

19:36 08.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНаклейка на борту автомобиля с медицинским оборудованием, доставленного военно-транспортным самолетом ВКС России Ил-76 МД, на итальянской авиабазе "Практика-ли-Маре".
Наклейка на борту автомобиля с медицинским оборудованием, доставленного военно-транспортным самолетом ВКС России Ил-76 МД, на итальянской авиабазе Практика-ли-Маре.
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первый самолет российских Воздушно-космических сил с военными, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, прибыл в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ.
"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики, прибыл на аэродром Чкаловский (Московская область)", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВоздушно-космические силы РоссииИл-76ИталияБезопасностьВ мире
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