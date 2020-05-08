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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:32
https://ria.ru/20200508/1571185022.html
Число жертв коронавируса в Италии превысило 30 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791898_0:0:3048:1716_1036x0_80_0_0_892f9f32c3fc23cab801b8d53151b01c.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Италии превысило 30 тысяч

19:31 08.05.2020 (обновлено: 19:32 08.05.2020)
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© REUTERS / Alessandro GarofaloГород Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей
Город Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей
© REUTERS / Alessandro Garofalo
РИМ, 8 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии достигло 30201 человека, за сутки число жертв выросло на 243, следует из сводки гражданской обороны.
Накануне прирост жертв составил 274.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 1327 - до 217 185. Накануне был зарегистрирован 1401 новый случай. В пиковый период второй половины марта суточный прирост превышал 6 тысяч случаев.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2747 человек, достигнув 99 023.
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 87961 человек, за сутки это число сократилось сразу на 1663 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1904 человека.
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С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Объявив о смягчении карантина, правительство заявило, что оставляет за собой возможность вернуть ограничения. Нынешний пакет мер продлится еще две недели, но при благоприятном течении событий с 18 мая вступят в силу новые разрешения. В то же время некоторые регионы на севере и юге Италии уже ослабили меры самостоятельно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИталияВ мире
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