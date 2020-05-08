Число жертв коронавируса в Италии превысило 30 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 1327 - до 217 185. Накануне был зарегистрирован 1401 новый случай. В пиковый период второй половины марта суточный прирост превышал 6 тысяч случаев.

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 87961 человек, за сутки это число сократилось сразу на 1663 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1904 человека.

С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Объявив о смягчении карантина, правительство заявило, что оставляет за собой возможность вернуть ограничения. Нынешний пакет мер продлится еще две недели, но при благоприятном течении событий с 18 мая вступят в силу новые разрешения. В то же время некоторые регионы на севере и юге Италии уже ослабили меры самостоятельно.