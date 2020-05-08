Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T19:16
https://ria.ru/20200508/1571184487.html
"Иволга" обеспечила 15,3 млрд рублей выручки производителям комплектующих
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571184350_0:122:3208:1927_1036x0_80_0_0_0175a5fe63b7a6109949bfc5242035d9.jpg
РИА Новости

"Иволга" обеспечила 15,3 млрд рублей выручки производителям комплектующих

19:16 08.05.2020
63
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции "Белорусская"
Поезд Московского центрального диаметра на станции Белорусская
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), входящий в структуру крупнейшего российского производителя рельсового транспорта АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ), несмотря на сложности в связи с эпидемией коронавируса, продолжает работу в рамках долгосрочных контрактов, в том числе, и по выпуску электропоездов "Иволга", эксплуатируемых АО "Центральная ППК". Завод обеспечивает заказами 360 российских предприятий-производителей комплектующих для "Иволги" из различных регионов страны.
По оценкам холдинга, в 2019 году поставщики ТВЗ произвели для выпуска "Иволги" комплектующие на сумму 15,3 миллиарда рублей. Численность персонала, задействованного при их изготовлении, составляет 15 тысяч человек.
"Заводы холдинга, работающие в настоящее время в рамках долгосрочных контрактов, обеспечивают заказами предприятия-партнеры, помогают им совершенствовать технологии для поставки комплектующих соответствующего качества, планируют дальнейшее развитие и внедрение инноваций, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. Это, в свою очередь, дает возможность комплектаторам, в том числе, представляющим малый и средний бизнес, выстраивать свои бизнес-процессы и повышать их эффективность. В условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры наличие партнера из числа системообразующих организаций способно стать решающим фактором, позволяющим сохранить свое дело", - комментирует заместитель генерального директора ТМХ по закупкам Андрей Шереметьев.
В эти дни в штатном режиме продолжают работу все производственные предприятия ТМХ – ранее они вошли в список системообразующих для экономик регионов присутствия. Ситуацию с коронавирусом мониторят специальный оперативный штаб головной компании и штабы на всех производственных площадях холдинга. Помещения предприятий ежедневно дезинфицируют, работники соблюдают дистанцию, носят маски и перчатки, используют антисептики. И, конечно же, ежедневно проходят медосмотр.
Все эти меры позволяют ТМХ продолжать работу по уже имеющимся контрактам и проводить разработки по созданию подвижного состава нового поколения. Как отмечают в ТМХ, решение о закупке подвижного состава позволит поддержать машиностроительные предприятия холдинга, непосредственно осуществляющие выпуск подвижного состава и обеспечит поступление платежей в бюджеты всех уровней.
Поезда Московского центрального диаметра на станции Белорусская
13 марта, 13:59
Производитель "Иволги" работает над новой модификацией составов
В целом, благодаря сотрудничеству с ключевыми заказчиками, ТМХ способен обеспечить заказами, в общей сложности, 2000 малых и 540 средних предприятий, на которых работают порядка 100 тысяч человек. И это, не считая 3700 микропредприятий, с которыми взаимодействует холдинг.
Так, ТВЗ продолжает работу над созданием новой модификации городского электропоезда "Иволга", при этом комфорт, эстетика и дополнительный сервис для пассажиров будут еще более совершенными, отмечают в ТМХ.
Сегодня "Иволги" курсируют по первым двум линиям Московских центральных диаметров и получают позитивные отзывы как от пассажиров и эксплуатирующей организации, так и от транспортных экспертов. "В "Иволгах" приятно ездить плюс в них можно работать благодаря общей атмосфере в салоне и возможности подключения к Wi-Fi и подзарядке гаджетов через USB-разъемы. Большая разница и с точки зрения нахождения на платформе: пассажиры заходят в два раза быстрее, потому что расширены двери, а затем они равномерно распределяются по составу благодаря сквозному проходу. При этом машинисты в режиме онлайн видят, что происходит в каждом вагоне",  - отмечает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Вместе с тем, разработчики поезда предусмотрели современные системы микроклимата и обеззараживания воздуха, что в сегодняшних условиях оказалось как нельзя кстати. "Системы обеззараживания воздуха представляют собой установки со специальными бактерицидными лампами (УФ-лампами), проходя через которые атмосферный воздух очищается от более, чем 99% вирусов и бактерий, и затем поступает в пассажирские салоны. Тесты Роспотребнадзора доказывают эффективность и безопасность таких систем", - пояснили в ТМХ.
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
20 февраля, 13:03
Производитель "Иволг" готов увеличить скорость, изменить сидения
В период распространения коронавирусной инфекции системы обеззараживания воздуха в "Иволгах" работают как во время их эксплуатации на маршруте, так и во время стоянок электропоездов в депо.
Дополнительную гарантию биологической безопасности пассажирам дает конструкция "Иволги" - благодаря сквозному проходу в поезде обеспечивается беспрепятственное и бесконтактное перемещение.
Кроме того, в туалетных комнатах, которые расположены в головных вагонах "Иволги" используется бесконтактное оборудование (краны, дозаторы для мыла, сушилки для рук) с сенсорными датчиками.
Как отмечает Илья Зотов, "Иволги" задают новый тренд на современную и комфортную технику в городских пассажирских перевозках, и такие поезда постепенно будут появляться и в других российских регионах.
200000
Обсудить 0
Иволга (поезд)Тверской вагоностроительный заводТрансмашхолдингНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Человек наносит антисептик на руки
Минфин предложил делать из конфискованного спирта антисептики
Подписание документов
Власти Ленобласти расширили список МСП для получения соцподдержки
Советские бомбардировщики Пе-2 атакуют немецкие позиции
В Ленобласти к 75-летию Победы открылся музей "Дом авиаторов"
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе
Здание Центрального банка России в Москве
В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в июне
Уборка урожая картофеля
Поморье нацелено на увеличение объемов сельхозпроизводства
Врач осматривает новые аппараты для ИВЛ
Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
Здание Центрального банка России в Москве
Россияне подали на реструктуризацию кредитов 1,4 миллиона заявок
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕК опасаются, что экономические последствия COVID-19 подорвут еврозону
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
Digital Brand Day 2020
В первой части Digital Brand Day выступили более 50 экспертов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов: выплаты к 75-летию Победы получили уже более миллиона человек
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородский Научно-образовательный центр будет развивать проекты НТИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния