"Иволга" обеспечила 15,3 млрд рублей выручки производителям комплектующих

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), входящий в структуру крупнейшего российского производителя рельсового транспорта АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ), несмотря на сложности в связи с эпидемией коронавируса, продолжает работу в рамках долгосрочных контрактов, в том числе, и по выпуску электропоездов "Иволга", эксплуатируемых АО "Центральная ППК". Завод обеспечивает заказами 360 российских предприятий-производителей комплектующих для "Иволги" из различных регионов страны.

По оценкам холдинга, в 2019 году поставщики ТВЗ произвели для выпуска "Иволги" комплектующие на сумму 15,3 миллиарда рублей. Численность персонала, задействованного при их изготовлении, составляет 15 тысяч человек.

"Заводы холдинга, работающие в настоящее время в рамках долгосрочных контрактов, обеспечивают заказами предприятия-партнеры, помогают им совершенствовать технологии для поставки комплектующих соответствующего качества, планируют дальнейшее развитие и внедрение инноваций, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. Это, в свою очередь, дает возможность комплектаторам, в том числе, представляющим малый и средний бизнес, выстраивать свои бизнес-процессы и повышать их эффективность. В условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры наличие партнера из числа системообразующих организаций способно стать решающим фактором, позволяющим сохранить свое дело", - комментирует заместитель генерального директора ТМХ по закупкам Андрей Шереметьев.

В эти дни в штатном режиме продолжают работу все производственные предприятия ТМХ – ранее они вошли в список системообразующих для экономик регионов присутствия. Ситуацию с коронавирусом мониторят специальный оперативный штаб головной компании и штабы на всех производственных площадях холдинга. Помещения предприятий ежедневно дезинфицируют, работники соблюдают дистанцию, носят маски и перчатки, используют антисептики. И, конечно же, ежедневно проходят медосмотр.

Все эти меры позволяют ТМХ продолжать работу по уже имеющимся контрактам и проводить разработки по созданию подвижного состава нового поколения. Как отмечают в ТМХ, решение о закупке подвижного состава позволит поддержать машиностроительные предприятия холдинга, непосредственно осуществляющие выпуск подвижного состава и обеспечит поступление платежей в бюджеты всех уровней.

В целом, благодаря сотрудничеству с ключевыми заказчиками, ТМХ способен обеспечить заказами, в общей сложности, 2000 малых и 540 средних предприятий, на которых работают порядка 100 тысяч человек. И это, не считая 3700 микропредприятий, с которыми взаимодействует холдинг.

Так, ТВЗ продолжает работу над созданием новой модификации городского электропоезда "Иволга", при этом комфорт, эстетика и дополнительный сервис для пассажиров будут еще более совершенными, отмечают в ТМХ.

Сегодня "Иволги" курсируют по первым двум линиям Московских центральных диаметров и получают позитивные отзывы как от пассажиров и эксплуатирующей организации, так и от транспортных экспертов. "В "Иволгах" приятно ездить плюс в них можно работать благодаря общей атмосфере в салоне и возможности подключения к Wi-Fi и подзарядке гаджетов через USB-разъемы. Большая разница и с точки зрения нахождения на платформе: пассажиры заходят в два раза быстрее, потому что расширены двери, а затем они равномерно распределяются по составу благодаря сквозному проходу. При этом машинисты в режиме онлайн видят, что происходит в каждом вагоне", - отмечает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Вместе с тем, разработчики поезда предусмотрели современные системы микроклимата и обеззараживания воздуха, что в сегодняшних условиях оказалось как нельзя кстати. "Системы обеззараживания воздуха представляют собой установки со специальными бактерицидными лампами (УФ-лампами), проходя через которые атмосферный воздух очищается от более, чем 99% вирусов и бактерий, и затем поступает в пассажирские салоны. Тесты Роспотребнадзора доказывают эффективность и безопасность таких систем", - пояснили в ТМХ.

В период распространения коронавирусной инфекции системы обеззараживания воздуха в "Иволгах" работают как во время их эксплуатации на маршруте, так и во время стоянок электропоездов в депо.

Дополнительную гарантию биологической безопасности пассажирам дает конструкция "Иволги" - благодаря сквозному проходу в поезде обеспечивается беспрепятственное и бесконтактное перемещение.

Кроме того, в туалетных комнатах, которые расположены в головных вагонах "Иволги" используется бесконтактное оборудование (краны, дозаторы для мыла, сушилки для рук) с сенсорными датчиками.