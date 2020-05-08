Россия отправила в Ливан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Гуманитарный груз с 5 тысячами тестов на коронавирус вылетел из Москвы в Бейрут рейсом ливанской авиакомпании МЕА, сообщил РИА Новости советник посольства России в Ливане Дмитрий Лебедев.

В пятницу рейсом Москва-Бейрут авиакомпании МЕА вылетели 119 граждан Ливана в рамках программы правительства по возвращению соотечественников на родину. Тот же самолет по договоренности российской и ливанской стороны вывез домой граждан РФ.

"Восьмого мая самолетом ливанского​ национального авиаперевозчика "Мидл Ист" из Москвы в Бейрут вылетела партия из 50 наборов тест-систем "Вектра" и реагентов, позволяющих провести в лабораторных​ условиях 5 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции. Груз передан в распоряжение ливанской​ стороны на безвозмездной основе.​ Данная гуманитарная акция стала возможной благодаря слаженной совместной​ работе Роспотребнадзора, МИД России, Министерства здравоохранения Ливанской республики​ и ливанского​ посольства в Москве", - сказал Лебедев.

Дипломат отметил, что помощь в деле борьбы с распространением инфекции COVID-19 идет в русле "традиционно​ дружественного характера отношений, связывающих государства и народы России и Ливана".

Министр здравоохранения Ливана Мохаммад Хасан ранее в интервью РИА Новости заявил, что ливанская сторона с благодарностью приняла от России предложение о помощи в рамках борьбы с коронавирусом. Министр подчеркнул, что Россия никогда не пренебрегала вопросами оказания помощи, несмотря на тяжелое время, которое она сама переживает, при этом, делая это без какой-либо политической подоплеки.

Президент Ливана Мишель Аун в интервью РИА Новости, говоря о помощи в борьбе с пандемией коронавируса, заявил, что Ливан открыт для любой международной помощи, так как, несмотря на положительные показатели по стране относительно всего мира, власти опасаются второй волны вспышки вируса, к масштабам которого минздрав может быть не готов. На сегодняшний день ситуация под контролем благодаря взвешенным и оперативным действиям правительства, отметил Аун.

В Ливане на сегодняшний день подтверждено около 800 случаев заболевания коронавирусом. Согласно отчетам минздрава, на протяжении последних двух недель каждый день выявляются три-пять новых случаев. Режим эпидемиологического ЧС в стране введен с 16 марта и продлен до 24 мая.