Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:15
https://ria.ru/20200508/1571184450.html
Россия отправила в Ливан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728450_0:195:2946:1852_1036x0_80_0_0_6a805e0176691c859ee490506b556afe.jpg
РИА Новости

Россия отправила в Ливан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

19:15 08.05.2020
353
© РИА Новости / Евгений Биятов Тест полоски в лаборатории
 Тест полоски в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Гуманитарный груз с 5 тысячами тестов на коронавирус вылетел из Москвы в Бейрут рейсом ливанской авиакомпании МЕА, сообщил РИА Новости советник посольства России в Ливане Дмитрий Лебедев.
В пятницу рейсом Москва-Бейрут авиакомпании МЕА вылетели 119 граждан Ливана в рамках программы правительства по возвращению соотечественников на родину. Тот же самолет по договоренности российской и ливанской стороны вывез домой граждан РФ.
"Восьмого мая самолетом ливанского​ национального авиаперевозчика "Мидл Ист" из Москвы в Бейрут вылетела партия из 50 наборов тест-систем "Вектра" и реагентов, позволяющих провести в лабораторных​ условиях 5 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции. Груз передан в распоряжение ливанской​ стороны на безвозмездной основе.​ Данная гуманитарная акция стала возможной благодаря слаженной совместной​ работе Роспотребнадзора, МИД России, Министерства здравоохранения Ливанской республики​ и ливанского​ посольства в Москве", - сказал Лебедев.
Дипломат отметил, что помощь в деле борьбы с распространением инфекции COVID-19 идет в русле "традиционно​ дружественного характера отношений, связывающих государства и народы России и Ливана".
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Вчера, 15:58
Италия поблагодарила РФ за помощь в сложный период вспышки COVID
Министр здравоохранения Ливана Мохаммад Хасан ранее в интервью РИА Новости заявил, что ливанская сторона с благодарностью приняла от России предложение о помощи в рамках борьбы с коронавирусом. Министр подчеркнул, что Россия никогда не пренебрегала вопросами оказания помощи, несмотря на тяжелое время, которое она сама переживает, при этом, делая это без какой-либо политической подоплеки.
Президент Ливана Мишель Аун в интервью РИА Новости, говоря о помощи в борьбе с пандемией коронавируса, заявил, что Ливан открыт для любой международной помощи, так как, несмотря на положительные показатели по стране относительно всего мира, власти опасаются второй волны вспышки вируса, к масштабам которого минздрав может быть не готов. На сегодняшний день ситуация под контролем благодаря взвешенным и оперативным действиям правительства, отметил Аун.
В Ливане на сегодняшний день подтверждено около 800 случаев заболевания коронавирусом. Согласно отчетам минздрава, на протяжении последних двух недель каждый день выявляются три-пять новых случаев. Режим эпидемиологического ЧС в стране введен с 16 марта и продлен до 24 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Вчера, 03:55Распространение нового коронавируса
Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
7010111
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМишель АунКоронавирусыЛиванВ мире
Рекомендуем
постпред РФ при ООН Василий Небензя
Небензя назвал отвратительными попытки обвинить СССР в развязывании войны
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Джонсон пригласил Путина на онлайн-саммит по вакцине от COVID-19
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
В ВОЗ рассказали о недофинансировании плана реагирования на пандемию
Коронавирус COVID-19
В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет вести авторские колонки на сайте RT
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Новый премьер Ирака пригласил генсека НАТО в Багдад
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 626
Волонтеры раздают маски
В Подмосковье выявили более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение
В Подмосковье рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Троице-Сергиева Лавра
Умерли еще два насельника Троице-Сергиевой лавры
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Сотрудник полиции
В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния