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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:26
https://ria.ru/20200508/1571184383.html
Во Владимирской области женщина с коронавирусом родила девочку
https://cdn22.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1036x0_80_0_0_2a7e971eac03a2ed476abe96026942f6.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области женщина с коронавирусом родила девочку

19:13 08.05.2020 (обновлено: 19:26 08.05.2020)
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© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Девочка весом более 4 килограммов появилась на свет во Владимирской области у женщины с подтвержденной коронавиурсной инфекцией, сообщает администрация региона.
Роды прошли в четверг, 7 мая, в инфекционном госпитале на базе Владимирской областной клинической больницы.
"Родоразрешение молодой женщины было проведено путем кесарева сечения в корпусе для лечения пациентов с COVID-19. Родилась девочка весом 4 кг 200 г. Молодая мама чувствует себя хорошо. Новорожденная переведена под наблюдение неонатологов Владимирского родильного дома №2", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, все члены операционной бригады работали в тяжелых защитных комбинезонах, респираторах, защитных очках и трех парах перчаток.
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"У малышки в обязательном порядке был взят тест на коронавирус. Его результаты будут известны через два-три дня. Но с вероятностью 99 процентов он будет отрицательным, потому что этот вирус не передается трансплацентарным путем. Помещение, где проводилась операция, было специально подготовлено, дезинфицировано, работали дезары. Как и бригада медиков, всеми необходимыми средствами защиты была обеспечена и сама роженица. Возможность заражения ребенка от матери ничтожно мала", - приводят власти слова заведующей клинико-диагностической лабораторией областной клинической больницы Марины Романовой.
Во Владимирской области зарегистрировано 1124 случая COVID-19. Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимирская областьОбщество
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