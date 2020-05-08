Во Владимирской области женщина с коронавирусом родила девочку

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Девочка весом более 4 килограммов появилась на свет во Владимирской области у женщины с подтвержденной коронавиурсной инфекцией, сообщает администрация региона.
Роды прошли в четверг, 7 мая, в инфекционном госпитале на базе Владимирской областной клинической больницы.
"Родоразрешение молодой женщины было проведено путем кесарева сечения в корпусе для лечения пациентов с COVID-19. Родилась девочка весом 4 кг 200 г. Молодая мама чувствует себя хорошо. Новорожденная переведена под наблюдение неонатологов Владимирского родильного дома №2", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, все члены операционной бригады работали в тяжелых защитных комбинезонах, респираторах, защитных очках и трех парах перчаток.
"У малышки в обязательном порядке был взят тест на коронавирус. Его результаты будут известны через два-три дня. Но с вероятностью 99 процентов он будет отрицательным, потому что этот вирус не передается трансплацентарным путем. Помещение, где проводилась операция, было специально подготовлено, дезинфицировано, работали дезары. Как и бригада медиков, всеми необходимыми средствами защиты была обеспечена и сама роженица. Возможность заражения ребенка от матери ничтожно мала", - приводят власти слова заведующей клинико-диагностической лабораторией областной клинической больницы Марины Романовой.
Во Владимирской области зарегистрировано 1124 случая COVID-19. Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
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