Во Владимирской области женщина с коронавирусом родила девочку

"Родоразрешение молодой женщины было проведено путем кесарева сечения в корпусе для лечения пациентов с COVID-19. Родилась девочка весом 4 кг 200 г. Молодая мама чувствует себя хорошо. Новорожденная переведена под наблюдение неонатологов Владимирского родильного дома №2", - говорится в сообщении.

"У малышки в обязательном порядке был взят тест на коронавирус. Его результаты будут известны через два-три дня. Но с вероятностью 99 процентов он будет отрицательным, потому что этот вирус не передается трансплацентарным путем. Помещение, где проводилась операция, было специально подготовлено, дезинфицировано, работали дезары. Как и бригада медиков, всеми необходимыми средствами защиты была обеспечена и сама роженица. Возможность заражения ребенка от матери ничтожно мала", - приводят власти слова заведующей клинико-диагностической лабораторией областной клинической больницы Марины Романовой.