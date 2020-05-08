Вильфанд рассказал о погоде во время воздушного парада

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Погода в Москве в День Победы будет майская, гроз не прогнозируется, но ожидается дождь, решения о воздействии на погоду в связи с проведением воздушного парада будут приниматься по ситуации, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в Минобороны сообщили, что в День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов, в том числе звено самолетов пятого поколения Су-57.
"Активные воздействия, конечно, будут проводиться с тем, чтобы создать условия для погоды, которая позволит провести воздушный парад. Можно говорить уверенно, что не будет сильных порывов ветра или гроз не прогнозируется. Погода будет нормальная, майская. Решения по активному воздействию будут приниматься ситуативные: где облака, на каком они уровне. Облака будут с севера", - сказал Вильфанд.
Синоптик уточнил, что словосочетание "разгон облаков" не отражает сути воздействия, правильнее говорить "обезвоживание облаков", "активное воздействие" или "модификация погоды".
Он также уточнил, что 9 мая в столичном регионе ожидается небольшой дождь, а по области - умеренный дождь. Ночью температура составит 6-8 градусов, днем - 13-15 градусов.