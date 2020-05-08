Вильфанд рассказал о погоде во время воздушного парада

"Активные воздействия, конечно, будут проводиться с тем, чтобы создать условия для погоды, которая позволит провести воздушный парад. Можно говорить уверенно, что не будет сильных порывов ветра или гроз не прогнозируется. Погода будет нормальная, майская. Решения по активному воздействию будут приниматься ситуативные: где облака, на каком они уровне. Облака будут с севера", - сказал Вильфанд.