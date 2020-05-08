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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:10
https://ria.ru/20200508/1571184263.html
Число жертв коронавируса в Греции достигло 150 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Греции достигло 150 человек

19:10 08.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Два человека умерли в Греции от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы 13 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтвержден 2691 случай инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в пятницу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 32 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 85 пациентов.
За последние сутки от коронавируса умерли два человека, всего от COVID-19 в Греции скончались 150 человек, сообщил Циодрас.
В начале брифинга заместитель министра здравоохранения Греции Василис Контозаманис выразил соболезнования в связи с кончиной от коронавируса бывшего министра здравоохранения, известного кардиолога Димитриса Кремастиноса. Ему было 78 лет. В 1993 году он стал министром здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты в правительстве Андреаса Папандреу. В качестве министра он реорганизовал и расширил службу скорой помощи, внедрил телемедицину в Греции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГрецияВ мире
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