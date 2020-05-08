Число жертв коронавируса в Греции достигло 150 человек

АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Два человека умерли в Греции от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы 13 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтвержден 2691 случай инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в пятницу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 32 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 85 пациентов.
За последние сутки от коронавируса умерли два человека, всего от COVID-19 в Греции скончались 150 человек, сообщил Циодрас.
В начале брифинга заместитель министра здравоохранения Греции Василис Контозаманис выразил соболезнования в связи с кончиной от коронавируса бывшего министра здравоохранения, известного кардиолога Димитриса Кремастиноса. Ему было 78 лет. В 1993 году он стал министром здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты в правительстве Андреаса Папандреу. В качестве министра он реорганизовал и расширил службу скорой помощи, внедрил телемедицину в Греции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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