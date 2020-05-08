Число жертв коронавируса в Греции достигло 150 человек

За последние сутки от коронавируса умерли два человека, всего от COVID-19 в Греции скончались 150 человек, сообщил Циодрас.

В начале брифинга заместитель министра здравоохранения Греции Василис Контозаманис выразил соболезнования в связи с кончиной от коронавируса бывшего министра здравоохранения, известного кардиолога Димитриса Кремастиноса. Ему было 78 лет. В 1993 году он стал министром здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты в правительстве Андреаса Папандреу. В качестве министра он реорганизовал и расширил службу скорой помощи, внедрил телемедицину в Греции.