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2020-05-08T19:10
https://ria.ru/20200508/1571184226.html
В Подмосковье рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:99:3036:1806_1036x0_80_0_0_65ebf9e8051d636523ecfd8949fadc09.jpg
РИА Новости

В Подмосковье рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции

19:10 08.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Около 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и представителей власти будут ежедневно контролировать соблюдение режима самоизоляции на предстоящие майские праздники в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"На очереди вторые майские праздники. Порядка 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и органов власти ежедневно будут обеспечивать контроль соблюдения режима самоизоляции в Подмосковье", - сказал зампредседателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
Гражданам, нарушившим режим самоизоляции без веской причины, будет грозить наказание в виде штрафа, напомнили в пресс-службе ведомства.
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