В Подмосковье рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Около 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и представителей власти будут ежедневно контролировать соблюдение режима самоизоляции на предстоящие майские праздники в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"На очереди вторые майские праздники. Порядка 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов и органов власти ежедневно будут обеспечивать контроль соблюдения режима самоизоляции в Подмосковье", - сказал зампредседателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
Гражданам, нарушившим режим самоизоляции без веской причины, будет грозить наказание в виде штрафа, напомнили в пресс-службе ведомства.
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