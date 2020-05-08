Экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет вести авторские колонки на сайте RT

"Чтобы принимать реалистичные решения о будущем, полезно понимать человеческую природу и не теряться в статистике. Люди хотят передвигаться. Все прошлое столетие машина была символом мобильности и свободы, даже когда застревала в пробках. История продолжится и после 2020 года, и люди продолжат ездить — преимущественно на машине с привычным двигателем внутреннего сгорания", — говорится в тексте экс-министра, опубликованном на сайте RT .