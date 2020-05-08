Экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет вести авторские колонки на сайте RT

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль будет писать авторские колонки для сайта RT, сообщила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки", — написала главред в своем Telegram-канале.
Она отметила, что первая колонка Кнайсль — о том, какие страны после коронавируса станут жить лучше, чем до него, и на каких машинах будут ездить после пандемии.
"Чтобы принимать реалистичные решения о будущем, полезно понимать человеческую природу и не теряться в статистике. Люди хотят передвигаться. Все прошлое столетие машина была символом мобильности и свободы, даже когда застревала в пробках. История продолжится и после 2020 года, и люди продолжат ездить — преимущественно на машине с привычным двигателем внутреннего сгорания", — говорится в тексте экс-министра, опубликованном на сайте RT.
Российский президент побывал на свадьбе Кнайсль в 2018 году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, за тот час, что Путин провел на торжестве, он успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с невестой.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с декабря 2017 года по июнь 2019-го.