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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T19:07
https://ria.ru/20200508/1571184096.html
Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье
https://cdn25.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:64:3000:1752_1036x0_80_0_0_33ce3a5b091d5298299bb0bf61e5142b.jpg
РИА Новости

Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

19:07 08.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю... Произвести в мае - июне 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья... Инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Вчера, 14:18
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75 лет Великой ПобедыРоссияВладимир ПутинПриднестровская Молдавская РеспубликаАбхазияЮжная ОсетияОбщество
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