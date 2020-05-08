Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

"В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю... Произвести в мае - июне 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья... Инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.