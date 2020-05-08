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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:04
https://ria.ru/20200508/1571183932.html
В ВОЗ рассказали о недофинансировании плана реагирования на пандемию
https://cdn24.img.ria.ru/images/96881/90/968819073_43:0:758:402_1036x0_80_0_0_fb7a1576defe3c2e05207fa125734229.jpg
РИА Новости

В ВОЗ рассказали о недофинансировании плана реагирования на пандемию

19:04 08.05.2020
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© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирной организации здравоохранения недостает 1,3 миллиарда долларов для финансирования действий по реагированию на COVID-19 до конца года, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в пятницу на пресс-конференции в Женеве.
"Обновленный план предполагает, что ВОЗ понадобится 1,7 миллиарда долларов до конца 2020 года на борьбу с COVID-19. Эти оценки включают в себя суммы, которые ВОЗ уже получил на данный момент. Но на план ВОЗ по реагированию на COVID-19 недостает 1,3 миллиарда долларов", - сказал он.
По его словам, эти суммы необходимы только для покрытия нужд ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)В мире
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