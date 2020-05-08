В ВОЗ рассказали о недофинансировании плана реагирования на пандемию

ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирной организации здравоохранения недостает 1,3 миллиарда долларов для финансирования действий по реагированию на COVID-19 до конца года, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в пятницу на пресс-конференции в Женеве.
"Обновленный план предполагает, что ВОЗ понадобится 1,7 миллиарда долларов до конца 2020 года на борьбу с COVID-19. Эти оценки включают в себя суммы, которые ВОЗ уже получил на данный момент. Но на план ВОЗ по реагированию на COVID-19 недостает 1,3 миллиарда долларов", - сказал он.
По его словам, эти суммы необходимы только для покрытия нужд ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.