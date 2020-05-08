В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой в центре Полиция проводит проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы , сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.

"В полицию обратился мужчина и рассказал, что на улице Павла Андреева неизвестные на автомобиле Mercedes выстрелили в ходе конфликта, по его словам, из неустановленного оружия и скрылись", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе стрельбы, предварительно, никто не пострадал. Полицейские обнаружили автомобиль на Большой Серпуховской улице у дома 8. В машине никого не оказалось.