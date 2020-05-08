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2020-05-08T18:58
https://ria.ru/20200508/1571183741.html
В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
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РИА Новости

В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

18:58 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
"В полицию обратился мужчина и рассказал, что на улице Павла Андреева неизвестные на автомобиле Mercedes выстрелили в ходе конфликта, по его словам, из неустановленного оружия и скрылись", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в ходе стрельбы, предварительно, никто не пострадал. Полицейские обнаружили автомобиль на Большой Серпуховской улице у дома 8. В машине никого не оказалось.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются участники инцидента. По результатам будет принято процессуальное решение.
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