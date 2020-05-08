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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:52
https://ria.ru/20200508/1571183624.html
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
https://cdn24.img.ria.ru/images/155607/62/1556076206_0:173:3077:1904_1036x0_80_0_0_8ef155cdbd0f49ad85720b0b6a3b1b54.jpg
РИА Новости

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

18:57 08.05.2020 (обновлено: 23:52 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
Как отмечает издание, Пекин является держателем 1,1 триллиона долларов американских гособлигаций и рассматривает возможность сокращения китайских вложений в ценные бумаги казначейства США — в ответ на вновь усилившуюся напряженность в сфере двусторонних торговых отношений и "словесную войну" между странами из-за пандемии COVID-19.
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"Это, в свою очередь, может создать проблемы для рынка гособлигаций США, так как Вашингтон значительно наращивает выпуск новых ценных бумаг для финансирования ряда программ по борьбе с пандемией и связанным с ней экономическим ущербом", — говорится в материале.
Аналитики отмечают, что этот рискованный шаг нанесет ущерб репутации Соединенных Штатов и поставит под вопрос их способность платить по счетам инвесторам по всему миру.
При этом авторы статьи подчеркивают, что подобные радикальные шаги рассматриваются Пекином как крайние меры и китайское руководство вначале попытается надавить на Вашингтон другими способами.
Кроме того, как рассказал изданию главный экономист Deloitte China Сюй Ситао, в Китае и России говорят о возможности отказаться от использования американского доллара, который правительство США "использует в качестве оружия" на мировом рынке.
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Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Китай в "сокрытии" данных по ситуации с коронавирусом. Как говорил госсекретарь Майк Помпео, Пекин якобы намеренно не сообщал о распространении инфекции и проводил "кампанию по дезинформации". По его словам, существует большое количество доказательств этого, а некоторые из них находятся в открытом доступе. Американский госсекретарь добавил, что со временем Вашингтон накажет "виновных в этом".
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон рассматривает версию о том, что новый тип коронавируса был создан искусственным способом в Ухане. При этом китайские власти не раз подчеркивали, что с самого начала эпидемии заняли открытую и ответственную позицию касательно информирования мировой общественности о распространении инфекции.
Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоДональд ТрампВОЗКитайУханьСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Наше руководство только до конца никак не может избавится от американских фантиков.....
8 мая, 19:00
Егор Новиков
94813186
Курс доллара непомерно высок . Сейчас у него +35-40% лишних. Нужно вернуть его к нормальной цене . Поэтому пускай продают. А потом Китаю хана.
8 мая, 19:18
freizdorf
671122297
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