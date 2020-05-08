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Религия и мировоззрение
2020-05-08T18:50
https://ria.ru/20200508/1571183259.html
Умерли еще два насельника Троице-Сергиевой лавры
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568903167_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3b5abb1f846c18a881507445aec992dd.jpg
РИА Новости

Умерли еще два насельника Троице-Сергиевой лавры

18:50 08.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Троице-Сергиева Лавра / Троице-Сергиева Лавра
Троице-Сергиева Лавра
CC BY-SA 2.0 / Троице-Сергиева Лавра /
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Еще два насельника Троице-Сергиевой лавры скончались в пятницу, один из них - во время лечения от коронавирусной инфекции, сообщается на странице лавры в социальной сети Facebook.
Ранее от осложнений из-за заражения коронавирусом умер главный врач монастыря и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
"Преставился ко Господу иеродиакон Каллист (Косулин)... Иеродиакон Каллист отошел ко Господу утром 8 мая 2020 года, во время лечения от коронавирусной инфекции", - сообщили в обители.
Также сообщается, что в пятницу на 87-м году жизни скончался один из старейших насельников лавры - архимандрит Лаврентий (Постников). О причинах его смерти не говорится.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСвято-Троицкая Сергиева лавраНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковская духовная академияОбщество
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