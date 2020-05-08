Попытки зараженных москвичей получить цифровой пропуск будут пресекать

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Москвы намерены и впредь пресекать попытки зараженных коронавирусом москвичей получить цифровой пропуск для передвижения по городу, заявил руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко журналистам в пятницу.
"Такие случаи, к сожалению, ежедневные. Да, мы их (пропуска) аннулировали и будем аннулировать", - сказал Лысенко.
"Я хотел бы обратиться к этим людям: если они получили постановление санитарного врача, подписали согласие, что находятся дома на карантине, то им нужно не выходить на улицу и не разносить эту болезнь", - заявил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.