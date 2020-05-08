Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T22:07
https://ria.ru/20200508/1571183132.html
Попытки зараженных москвичей получить цифровой пропуск будут пресекать
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570600384_0:96:1500:940_1036x0_80_0_0_38e250271c65e689ffc7c5443198e200.jpg
РИА Новости

Попытки зараженных москвичей получить цифровой пропуск будут пресекать

18:46 08.05.2020 (обновлено: 22:07 08.05.2020)
8718
© РИА Новости / Евгений БиятовПроверка цифровых пропусков
Проверка цифровых пропусков
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Москвы намерены и впредь пресекать попытки зараженных коронавирусом москвичей получить цифровой пропуск для передвижения по городу, заявил руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко журналистам в пятницу.
"Такие случаи, к сожалению, ежедневные. Да, мы их (пропуска) аннулировали и будем аннулировать", - сказал Лысенко.
Медицинские работники
Вчера, 17:53Распространение нового коронавируса
СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
"Я хотел бы обратиться к этим людям: если они получили постановление санитарного врача, подписали согласие, что находятся дома на карантине, то им нужно не выходить на улицу и не разносить эту болезнь", - заявил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Вчера, 15:51Распространение нового коронавируса
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
42700426
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
Популярные комментарии
Да пусть уже начинают расстреливать народ, смысл мучать изоляцией... Режим ЧС не ввели и хотят чтоб люди дома сидели без денег. Скоро люди от голода дохнуть начнут больше чем от "псевдовируса"
8 мая, 19:08
Вячеслав Фоменко
39410019
Ля, зря идею подкинул им
8 мая, 19:10
Вячеслав Фоменко
8100006
Рекомендуем
Перекрытый вход в торгово-развлекательный центр
В Госдуму внесли законопроект о расторжении договоров аренды
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Сотрудник полиции
В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин
Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп заявил, что США вступают в фазу "перехода к величию"
Коронавирус COVID-19
В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
Пассажирский самолет
В Швейцарию вылетел второй гуманитарный рейс с российскими детьми
Рейд сотрудников полиции в Чите
Власти Москвы рассказали, где можно будет находиться без масок и перчаток
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре
Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния