Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. России предъявляют чудовищные по лживости и лицемерности претензии, заявила официальный представитель МИД России предъявляют чудовищные по лживости и лицемерности претензии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова , комментируя публикации Пентагона по истории Второй мировой войны.

Она отметила, что многие из западных партнеров "даже в такие особенные для всего человечества дни и даты не перестают искать попытки исказить историю", ставя во главу угла исключительно политические цели.

На днях Пентагон сделал публикацию по истории Второй мировой войны под названием "День Победы в Европе: время празднования, размышления", напомнила Захарова.

"Согласно этой новой версии истории, которая была представлена Министерством обороны США , как они говорят, "конфликт" начался, теперь прямая цитата: "Когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу". То есть, по мнению американской стороны, СССР так же виноват в развязывании Второй мировой войны, как и Третий рейх", — отметила дипломат.

"При этом в упомянутом тексте не говорится о том, что именно наша страна, собственно, и сломила хребет фашистской военной машине, и о том, что наибольшее количество гитлеровцев полегло именно на Восточном фронте", — подчеркнула она.

К 75-летию разгрома фашистской Германии Пентагон представил викторину и презентацию , посвященные Второй мировой войне. Помимо упоминания о том, что конфликт начался с вторжения Германии и СССР в Польшу, в ней ничего не говорится о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом, а дается лишь краткое изложение роли США в войне в Европе , начиная с высадки в Нормандии

При этом в немецком журнале Spiegel cегодня опубликована совместная статья директора Института современной истории в Мюнхене профессора Андреаса Виршинга и главы МИД Германии Хайко Мааса . В ней отмечается, что "предпринимаемые в последние месяцы неоднократные попытки столь вопиющим образом переписать историю" требуют от немцев "разъяснений, необходимость в которых, собственно, не должна была бы возникнуть перед лицом непреложных исторических фактов".