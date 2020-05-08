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2020-05-08T19:45
https://ria.ru/20200508/1571182986.html
Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне
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РИА Новости

Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне

18:42 08.05.2020 (обновлено: 19:45 08.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. России предъявляют чудовищные по лживости и лицемерности претензии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикации Пентагона по истории Второй мировой войны.
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Она отметила, что многие из западных партнеров "даже в такие особенные для всего человечества дни и даты не перестают искать попытки исказить историю", ставя во главу угла исключительно политические цели.
На днях Пентагон сделал публикацию по истории Второй мировой войны под названием "День Победы в Европе: время празднования, размышления", напомнила Захарова.
"Согласно этой новой версии истории, которая была представлена Министерством обороны США, как они говорят, "конфликт" начался, теперь прямая цитата: "Когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу". То есть, по мнению американской стороны, СССР так же виноват в развязывании Второй мировой войны, как и Третий рейх", — отметила дипломат.
"При этом в упомянутом тексте не говорится о том, что именно наша страна, собственно, и сломила хребет фашистской военной машине, и о том, что наибольшее количество гитлеровцев полегло именно на Восточном фронте", — подчеркнула она.
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К 75-летию разгрома фашистской Германии Пентагон представил викторину и презентацию, посвященные Второй мировой войне. Помимо упоминания о том, что конфликт начался с вторжения Германии и СССР в Польшу, в ней ничего не говорится о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом, а дается лишь краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с высадки в Нормандии.
При этом в немецком журнале Spiegel cегодня опубликована совместная статья директора Института современной истории в Мюнхене профессора Андреаса Виршинга и главы МИД Германии Хайко Мааса. В ней отмечается, что "предпринимаемые в последние месяцы неоднократные попытки столь вопиющим образом переписать историю" требуют от немцев "разъяснений, необходимость в которых, собственно, не должна была бы возникнуть перед лицом непреложных исторических фактов".
Авторы публикации подчеркивают, что "нападением на Польшу Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну. И Германия в одиночку несет ответственность за совершенные против человечности преступления холокоста". По словам представителей ФРГ, "кто сеет сомнения в этом и приписывает другим народам преступную роль, тот совершает несправедливость по отношению к жертвам. Тот превращает историю в свой инструмент и раскалывает Европу".
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Мария ЗахароваХайко МаасМинистерство обороны СШАМИД ГерманииЕвропаМюнхенСШАВ мире
Популярные комментарии
про Мюнхенский сговор забыли все...с него все началось
8 мая, 18:48
Сергей Стольник
89000020
И что её удивляет? Вроде давно живёт, работает в МИДе. А как вчера родилась.
8 мая, 19:30
Егор Новиков
8501024
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