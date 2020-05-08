Больница за месяц: построенный в кратчайшие сроки комплекс в Новой Москве

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В Новой Москве работает инфекционная больница, построенная буквально за месяц. Весь комплекс включает 64 здания, включая 14 многоэтажных общежитий и котельную. Показываем, как все выглядит сейчас.