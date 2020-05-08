2020-05-08T18:42
2020-05-08T18:42
https://ria.ru/20200508/1571182940.html
Больница за месяц: построенный в кратчайшие сроки комплекс в Новой Москве
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РИА Новости
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РИА Новости
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Больница за месяц: построенный в кратчайшие сроки комплекс в Новой Москве
В Новой Москве работает инфекционная больница, построенная буквально за месяц. Весь комплекс включает 64 здания, включая 14 многоэтажных общежитий и котельную. Показываем, как все выглядит сейчас.
2020-05-08T18:42
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=71348878&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571182321_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_6a38236013e69d54f4464ec3dc35a3da.jpg
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Больница за месяц: построенный в кратчайшие сроки комплекс в Новой Москве
В Новой Москве работает инфекционная больница, построенная буквально за месяц. Весь комплекс включает 64 здания, включая 14 многоэтажных общежитий и котельную. Показываем, как все выглядит сейчас.