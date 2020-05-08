В Подмосковье выявили более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции

"В ходе рейдов сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы "Безопасный регион" в Московской области выявлено более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.