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2020-05-08T18:41
https://ria.ru/20200508/1571182863.html
В Подмосковье выявили более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570818449_0:78:2000:1203_1036x0_80_0_0_f1a6da1cf5ab308856841bbbb3162708.jpg
РИА Новости

В Подмосковье выявили более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции

18:40 08.05.2020 (обновлено: 18:41 08.05.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВолонтеры раздают маски
Волонтеры раздают маски
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции зафиксированы в Подмосковье с начала действия ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"В ходе рейдов сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы "Безопасный регион" в Московской области выявлено более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
Контролируют соблюдение режима самоизоляции на территории региона сотрудники правоохранительных органов, региональный Госадмтехнадзор, минтранс Подмосковья, министерство сельского хозяйства и продовольствия, Государственная жилищная инспекция и ГКУ МО "Мособллес".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
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