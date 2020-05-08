В Подмосковье выявили более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции зафиксированы в Подмосковье с начала действия ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"В ходе рейдов сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы "Безопасный регион" в Московской области выявлено более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
Контролируют соблюдение режима самоизоляции на территории региона сотрудники правоохранительных органов, региональный Госадмтехнадзор, минтранс Подмосковья, министерство сельского хозяйства и продовольствия, Государственная жилищная инспекция и ГКУ МО "Мособллес".
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