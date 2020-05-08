В Хакасии продлили режим самоизоляции

"Режим всеобщей самоизоляции в республике будет продлен до 17 мая. В Хакасии наблюдается прирост количества зараженных COVID-19. Правоохранительные и контролирующие органы фиксируют нарушения установленного режима правил и ограничений как со стороны граждан, так и со стороны организаций", - написал Коновалов.