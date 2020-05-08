В Хакасии продлили режим самоизоляции

КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, будет продлен до 17 мая, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Валентин Коновалов.
В Хакасии за сутки подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции, темп прироста 4,2%. Таким образом, всего зарегистрировано 367 случаев заболевания. Летальных случаев восемь.
"Режим всеобщей самоизоляции в республике будет продлен до 17 мая. В Хакасии наблюдается прирост количества зараженных COVID-19. Правоохранительные и контролирующие органы фиксируют нарушения установленного режима правил и ограничений как со стороны граждан, так и со стороны организаций", - написал Коновалов.
Он призвал население соблюдать условия самоизоляции и все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.