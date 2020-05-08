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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T18:33
https://ria.ru/20200508/1571182452.html
В Хакасии продлили режим самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/154874/95/1548749598_0:910:2048:2062_1036x0_80_0_0_f8bff540781268262a1d6283874949ef.jpg
РИА Новости

В Хакасии продлили режим самоизоляции

18:32 08.05.2020 (обновлено: 18:33 08.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Колбасов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 мая - РИА Новости. Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, будет продлен до 17 мая, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Валентин Коновалов.
В Хакасии за сутки подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции, темп прироста 4,2%. Таким образом, всего зарегистрировано 367 случаев заболевания. Летальных случаев восемь.
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"Режим всеобщей самоизоляции в республике будет продлен до 17 мая. В Хакасии наблюдается прирост количества зараженных COVID-19. Правоохранительные и контролирующие органы фиксируют нарушения установленного режима правил и ограничений как со стороны граждан, так и со стороны организаций", - написал Коновалов.
Он призвал население соблюдать условия самоизоляции и все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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