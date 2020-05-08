В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации", — пояснил чиновник.

После этой даты оформить пропуск можно будет на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Лысенко также сообщил, что власти ежедневно фиксируют попытки получить цифровой пропуск людьми, зараженными коронавирусом. Он отметил, что такие пропуска аннулируются, и призвал всех, кто получил постановление санитарного врача и подписал согласие на домашний карантин, не выходить на улицу и не разносить болезнь.

Цифровой пропуск для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте необходим с 15 апреля.

В России общее количество инфицированных коронавирусом достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели.

В Москве COVID-19 выявили у 98 522 человек, из них 10 259 поправились, 956 скончались от заболевания.