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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:05
https://ria.ru/20200508/1571182017.html
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571183890_0:206:3072:1934_1036x0_80_0_0_7e7e662ec65c66b538076312cd00739d.jpg
РИА Новости

В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС

18:24 08.05.2020 (обновлено: 19:05 08.05.2020)
114206
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДевушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
"Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации", — пояснил чиновник.
После этой даты оформить пропуск можно будет на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.
Лысенко также сообщил, что власти ежедневно фиксируют попытки получить цифровой пропуск людьми, зараженными коронавирусом. Он отметил, что такие пропуска аннулируются, и призвал всех, кто получил постановление санитарного врача и подписал согласие на домашний карантин, не выходить на улицу и не разносить болезнь.
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Цифровой пропуск для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте необходим с 15 апреля.
В России общее количество инфицированных коронавирусом достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели.
В Москве COVID-19 выявили у 98 522 человек, из них 10 259 поправились, 956 скончались от заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
АГА. Не востребованная, на ваш сайт перется, региться, заполнять формы- ОЧЕНЬ востребованно? Вы больше данных собираете, вот вся суть.
8 мая, 19:15
Василий Иванов
101010022
они всё подряд аннулируют, их телефоны не отвечают, я уже разочарован в этой стране, когда управляют ею такие бездарные существа, дождутся, что всем будет наплевать, что со страной будет, ждите катастрофу.
8 мая, 19:20
ВМВячеслав М
86211130
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