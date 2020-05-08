Путин и президент Кубы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, нацелены расширять сотрудничество в здравоохранении, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе кубинской стороны.
"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса подтверждена нацеленность на расширение сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения. С российской стороны особо отмечен весомый вклад кубинских медиков в оказание помощи многим странам в борьбе с инфекцией", - говорится в сообщении.
Кроме того, главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации.
"Президент Кубы тепло поздравил Владимира Путина с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня 60-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений", - добавляет пресс-служба Кремля.
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