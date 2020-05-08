Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T18:22
https://ria.ru/20200508/1571181881.html
Путин и президент Кубы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
https://cdn23.img.ria.ru/images/156036/23/1560362356_0:142:3247:1968_1036x0_80_0_0_a0d0e7d29af5712b697e06c953031c33.jpg
РИА Новости

Путин и президент Кубы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

18:22 08.05.2020
253
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, нацелены расширять сотрудничество в здравоохранении, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе кубинской стороны.
"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса подтверждена нацеленность на расширение сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения. С российской стороны особо отмечен весомый вклад кубинских медиков в оказание помощи многим странам в борьбе с инфекцией", - говорится в сообщении.
Кроме того, главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемиологической ситуации.
"Президент Кубы тепло поздравил Владимира Путина с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня 60-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений", - добавляет пресс-служба Кремля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи
Вчера, 07:31Распространение нового коронавируса
Россия и Куба заявили о необходимости деполитизации борьбы с COVID-19
1400002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мигель Диас-Канель БермудесоВладимир ПутинКубаВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Джонсон пригласил Путина на онлайн-саммит по вакцине от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение памяти советских солдат
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В Кремле заявили о совместной с Китаем работе над вакциной от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 194
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе
Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
Елена Крылова рассказала, как украсят Кремль и Александровский сад к 9 мая
Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
В Хакасии продлили режим самоизоляции
Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент Кубы поздравил Путина с 75-летием Победы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния