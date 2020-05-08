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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T18:17
https://ria.ru/20200508/1571181671.html
В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 194
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 194

18:17 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Еще 50 жителей Коми за сутки вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших составляет 194 человека, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Под медицинским наблюдением всего находится 2491 человек, и у нас нарастает количество выздоравливающих, это очень хорошо. Сегодня у нас выздоровели 194 человека, и мы приросли по выздоравливающим на 50 человек", - сообщил Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми в пятницу.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
"По лабораторно подтвержденным случаям заболевания новой коронавирусной инфекцией у нас сегодня 793 случая. Мы вышли снова в горизонт плюс 11 случаев, это наш ежедневный (средний – ред.) прирост, и я думаю, что если так все пойдет, то уже через какое-то время нам бы нужно уже и снижаться", - добавил он.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора на четверг, Коми находилась на 35 месте среди российских регионов по распространению коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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