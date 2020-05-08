В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 194

"Под медицинским наблюдением всего находится 2491 человек, и у нас нарастает количество выздоравливающих, это очень хорошо. Сегодня у нас выздоровели 194 человека, и мы приросли по выздоравливающим на 50 человек", - сообщил Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми в пятницу.

"По лабораторно подтвержденным случаям заболевания новой коронавирусной инфекцией у нас сегодня 793 случая. Мы вышли снова в горизонт плюс 11 случаев, это наш ежедневный (средний – ред.) прирост, и я думаю, что если так все пойдет, то уже через какое-то время нам бы нужно уже и снижаться", - добавил он.