В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений

© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской области Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Верховажском районе Режим ЧС введен в Верховажском районе Вологодской области , где подтоплено 49 домов после сильных дождей, эвакуированы 18 человек, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей и весеннего половодья произошло подтопление 49 придомовых участков жилых домов в Верховажском районе.

"В Верховажском районе объявлен режим ЧС муниципального характера. Вчера по ВКС общался с главой района, сегодня на месте обсудили, каков ущерб от подтопления в муниципалитете. Делаем все, чтобы люди пережили стихию без угрозы для жизни и здоровья", - написал Кувшинников на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, зафиксирован исторический максимум поднятия воды на реке Вага – 621 сантиметр при критическом уровне в 500.

"Подтоплено 49 домов. Размыты дороги. На сегодня из зоны подтопления эвакуировано 18 человек, из них восемь детей. Они находятся у родственников, отказались от пунктов временного размещения. В пострадавшие населенные пункты организованы лодочные переправы, по заявкам подвозят продукты и питьевую воду", - написал губернатор.