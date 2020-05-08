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2020-05-08T18:16
https://ria.ru/20200508/1571181621.html
В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
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РИА Новости

В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений

18:15 08.05.2020 (обновлено: 18:16 08.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской областиОбстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Верховажском районе Вологодской области, где подтоплено 49 домов после сильных дождей, эвакуированы 18 человек, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей и весеннего половодья произошло подтопление 49 придомовых участков жилых домов в Верховажском районе.
"В Верховажском районе объявлен режим ЧС муниципального характера. Вчера по ВКС общался с главой района, сегодня на месте обсудили, каков ущерб от подтопления в муниципалитете. Делаем все, чтобы люди пережили стихию без угрозы для жизни и здоровья", - написал Кувшинников на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, зафиксирован исторический максимум поднятия воды на реке Вага – 621 сантиметр при критическом уровне в 500.
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"Подтоплено 49 домов. Размыты дороги. На сегодня из зоны подтопления эвакуировано 18 человек, из них восемь детей. Они находятся у родственников, отказались от пунктов временного размещения. В пострадавшие населенные пункты организованы лодочные переправы, по заявкам подвозят продукты и питьевую воду", - написал губернатор.
Он отметил, что в первую очередь планируется откачать воду из подвалов домов, а также оценить ущерб и начать восстанавливать утраченное имущество. "Сил и средств достаточно для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. Ситуация сложная, но управляемая", - отметил Кувшинников.
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