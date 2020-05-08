Музей современной истории запускает онлайн-проект к 75-летию Победы в ВОВ

Посетители на открытии выставки "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют", приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма в Государственном центральном музее современной истории России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Музей современной истории России запускает онлайн-проект "Музей и война". Он основан на фондовых и архивных материалах об истории Музея революции СССР (бывшее название Музея современной истории России) и судьбах его сотрудников.

"Проект посвящен людям, которые ушли из музея на фронт, и их коллегам, оставшимся в музее. Все они – наша гордость и часть музейной истории. Этот проект – дань их памяти и выражение признательности за труд", – сообщила генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

Сайт состоит из трех разделов. Раздел "Культурный фронт" рассказывает об истории музея в военный период и дает возможность познакомиться со списком сотрудников, ушедших на фронт. Раздел "Победители" повествует о первом послевоенном периоде в жизни музея и сотрудниках-фронтовиках, пришедших работать после 1945 года. Раздел "Наследники Победы" рассказывает о современных выставочных и онлайн-проектах, посвященных 75-летию Победы, а также о родных и близких нынешних сотрудников.

По словам Ирины Великановой, сегодня полной информации о всех воевавших и работавших в музее сотрудниках нет. Это означает, что создание сайта не завершение, а начало работы по восстановлению музейной истории этого периода.