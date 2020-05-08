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75 лет Великой Победы
2020-05-08T18:16
https://ria.ru/20200508/1571181591.html
Музей современной истории запускает онлайн-проект к 75-летию Победы в ВОВ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571180168_0:0:3080:1734_1036x0_80_0_0_58a230efbc84899af0890c0cb68fb951.jpg
РИА Новости

Музей современной истории запускает онлайн-проект к 75-летию Победы в ВОВ

18:16 08.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосетители на открытии выставки "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют", приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма в Государственном центральном музее современной истории России
Посетители на открытии выставки Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма в Государственном центральном музее современной истории России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Музей современной истории России запускает онлайн-проект "Музей и война". Он основан на фондовых и архивных материалах об истории Музея революции СССР (бывшее название Музея современной истории России) и судьбах его сотрудников.
"Проект посвящен людям, которые ушли из музея на фронт, и их коллегам, оставшимся в музее. Все они – наша гордость и часть музейной истории. Этот проект – дань их памяти и выражение признательности за труд", – сообщила генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова.
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Сайт состоит из трех разделов. Раздел "Культурный фронт" рассказывает об истории музея в военный период и дает возможность познакомиться со списком сотрудников, ушедших на фронт. Раздел "Победители" повествует о первом послевоенном периоде в жизни музея и сотрудниках-фронтовиках, пришедших работать после 1945 года. Раздел "Наследники Победы" рассказывает о современных выставочных и онлайн-проектах, посвященных 75-летию Победы, а также о родных и близких нынешних сотрудников.
По словам Ирины Великановой, сегодня полной информации о всех воевавших и работавших в музее сотрудниках нет. Это означает, что создание сайта не завершение, а начало работы по восстановлению музейной истории этого периода.
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"Мы надеемся, что запуск проекта станет первым шагом к восстановлению историй работавших в музее фронтовиков. Он задуман как живой архив и будет наполняться новыми данными", – отметила Великанова.
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75 лет Великой ПобедыРоссияМузей современной истории РоссииМосква
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