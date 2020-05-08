Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Росавиация проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний, каких-либо тревожных тенденций по "Уральским авиалиниям", тем более предпосылок банкротства, нет; глава авиакомпании проконсультирован по документам для субсидий, сообщил журналистам представитель Минтранса РФ.
"Конкретно с главой "Уральских авиалиний" были проведены консультации относительно документов, которые необходимо представить для рассмотрения вопроса о выделении субсидий. Авиакомпания "Уральские авиалинии" включена в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса и проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства РФ", - сказал представитель Минтранса.
"Росавиация проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния российских авиакомпаний. Каких-либо тревожных тенденций финансово-экономического состояния "Уральских авиалиний", тем более предпосылок её банкротства нет", - добавил он.