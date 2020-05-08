Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T18:09
https://ria.ru/20200508/1571181173.html
Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156007/47/1560074759_0:302:3072:2030_1036x0_80_0_0_944a4909b0ddd9d770392b29d50a5a60.jpg
РИА Новости

Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе

18:09 08.05.2020
284
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Росавиация проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний, каких-либо тревожных тенденций по "Уральским авиалиниям", тем более предпосылок банкротства, нет; глава авиакомпании проконсультирован по документам для субсидий, сообщил журналистам представитель Минтранса РФ.
"Конкретно с главой "Уральских авиалиний" были проведены консультации относительно документов, которые необходимо представить для рассмотрения вопроса о выделении субсидий. Авиакомпания "Уральские авиалинии" включена в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса и проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства РФ", - сказал представитель Минтранса.
"Росавиация проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния российских авиакомпаний. Каких-либо тревожных тенденций финансово-экономического состояния "Уральских авиалиний", тем более предпосылок её банкротства нет", - добавил он.
Самолет Airbus-320 авиакомпании Уральские авиалинии
6 мая, 09:06Распространение нового коронавируса
"Уральские авиалинии" за апрель вывезли почти три тысячи пассажиров
400000
Обсудить 1
Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
Президент РФ Владимир Путин
Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Власти Москвы объяснили, что делать при аннулировании рабочего пропуска
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне
Прага
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Сотрудник полиции
В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Евгений Комаровский
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния