Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе

"Конкретно с главой "Уральских авиалиний" были проведены консультации относительно документов, которые необходимо представить для рассмотрения вопроса о выделении субсидий. Авиакомпания "Уральские авиалинии" включена в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса и проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства РФ", - сказал представитель Минтранса.