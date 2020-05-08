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75 лет Великой Победы
2020-05-08T18:04
https://ria.ru/20200508/1571180739.html
Рязанская область достойно отметит День Победы, заявил губернатор
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РИА Новости

Рязанская область достойно отметит День Победы, заявил губернатор

18:04 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 8 мая - РИА Новости. Празднование 9 Мая в Рязанской области должно стать ярким и трогательным, несмотря на введенные из-за пандемии ограничения, сказал в пятницу губернатор Николай Любимов на заседании регионального организационного комитета "Победа".
Заседание глава региона провел в режиме видеоконференцсвязи. Рассматривались вопросы, касающиеся празднования 75-й годовщины Победы непосредственно 9 Мая, проведения основных мероприятий Года памяти и славы, реализации акций и общественных инициатив. Обсуждались меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, работа по созданию сайта Книги памяти Рязанской области и книги "Солдаты Победы. 1941-1945 гг.", реставрации воинских захоронений и памятников в муниципальных образованиях.
По словам  Любимова, в рязанском регионе уже многое сделано в рамках подготовки к 75-летию Победы, но из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия перенесены на более поздний срок.
"Тем не менее было бы неправильно лишить праздника ветеранов и всех жителей региона. Мы должны постараться сделать праздник 9 Мая ярким и трогательным, должны отметить достойно эту важную веху в истории страны, выполнить все задачи, которые поставил президент РФ, российский оргкомитет "Победа", реализовать с максимальным результатом все наши региональные инициативы", – сказал губернатор.
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Говоря о работе с ветеранами,  Любимов подчеркнул, что они должны чувствовать себя комфортно во всех отношениях и не испытывать трудностей.
"Каждый ветеран, участник войны или труженик тыла должен быть окружен максимальной заботой и вниманием. Эта работа общая и важная для всех. Она должна быть системной, ежедневной, ответственной. Сейчас в условиях ограничений из-за пандемии им особенно нужна наша помощь. Ветераны, а их у нас почти 11 тысяч человек, ни в чем не должны нуждаться и получать необходимую поддержку только  вовремя", – заявил губернатор.
Министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец доложил, что все ветераны получили единовременные федеральные и региональные выплаты, которые были утверждены к юбилейной дате. Им оказывается полный комплекс социальных услуг, в том числе на дому, помощь в приобретении продуктов питания, доставке лекарств, благоустройстве придомовой территории и приусадебных участков. В работе с ветеранами задействованы волонтеры.
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Любимов поручил продолжать информировать жителей о проводимых патриотических акциях, оказывать необходимое содействие их организаторам.
"В Рязанской области реализуется много замечательных проектов, посвященных 75-летию Победы, в том числе региональных инициатив. Большинство из них, по понятным причинам, перешли в онлайн-формат, в социальные сети, и надо заметить, нисколько не потеряли своей популярности. Количество участников продолжает расти", - сказал Любимов.
Губернатор отметил, что жители области смогут в онлайн-режиме посмотреть праздничные мероприятия 9 мая и принять в них участие. Будут задействованы соцсети, телевидение, электронные площадки СМИ.
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