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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:28
https://ria.ru/20200508/1571180666.html
Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая
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РИА Новости

Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая

18:03 08.05.2020 (обновлено: 19:28 08.05.2020)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты управления делами президента провели дезинфекцию территории Александровского сада в преддверии торжественного возложения цветов и венков у Могилы Неизвестного солдата 9 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.
"Наши специалисты провели дезинфекцию Александровского сада в преддверии торжественного возложения цветов и венков у Могилы Неизвестного солдата. Все растворы одобрены Роспотребнадзором. Обработка территорий как внутри Кремля, так и в саду проходит по всем необходимым ГОСТам. Хочу отметить, что абсолютно безопасны для растений те средства, которыми была проведена обработка покрытий", - сказала она.
Обработка проводится раз в неделю, последний раз - 8 мая.
Кроме того, сотрудники управделами завершили высадку цветов в Александровском саду. "Работы проводились в масках, перчатках, на безопасном расстоянии", - добавила Крылова. По ее словам, все работники предварительно прошли тестирование на коронавирус.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена КрыловаКоронавирусыДень ПобедыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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