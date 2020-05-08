Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая

Обработка проводится раз в неделю, последний раз - 8 мая.

Кроме того, сотрудники управделами завершили высадку цветов в Александровском саду. "Работы проводились в масках, перчатках, на безопасном расстоянии", - добавила Крылова. По ее словам, все работники предварительно прошли тестирование на коронавирус.