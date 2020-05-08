Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты управления делами президента провели дезинфекцию территории Александровского сада в преддверии торжественного возложения цветов и венков у Могилы Неизвестного солдата 9 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.
"Наши специалисты провели дезинфекцию Александровского сада в преддверии торжественного возложения цветов и венков у Могилы Неизвестного солдата. Все растворы одобрены Роспотребнадзором. Обработка территорий как внутри Кремля, так и в саду проходит по всем необходимым ГОСТам. Хочу отметить, что абсолютно безопасны для растений те средства, которыми была проведена обработка покрытий", - сказала она.
Обработка проводится раз в неделю, последний раз - 8 мая.
Кроме того, сотрудники управделами завершили высадку цветов в Александровском саду. "Работы проводились в масках, перчатках, на безопасном расстоянии", - добавила Крылова. По ее словам, все работники предварительно прошли тестирование на коронавирус.
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