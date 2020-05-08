Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 22 мая принять решения о выделении суммарно 20,5 миллиарда рублей из бюджета для поддержки спроса на продукцию автопрома, следует из сообщения на сайте Кремля.

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, состоявшегося 24 апреля 2020 года.

Правительству поручено обеспечить "направление дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета" в размере 7 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и 6 миллиардов рублей - на программы льготного лизинга автомобильной техники.

Кроме того, должны быть выделены 2,5 миллиарда рублей на финансирование программы аренды автомобильной техники и утверждены правила реализации данной программы.