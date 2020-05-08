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Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
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РИА Новости

Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома

18:01 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 22 мая принять решения о выделении суммарно 20,5 миллиарда рублей из бюджета для поддержки спроса на продукцию автопрома, следует из сообщения на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, состоявшегося 24 апреля 2020 года.
Правительству поручено обеспечить "направление дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета" в размере 7 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и 6 миллиардов рублей - на программы льготного лизинга автомобильной техники.
Кроме того, должны быть выделены 2,5 миллиарда рублей на финансирование программы аренды автомобильной техники и утверждены правила реализации данной программы.
Еще 5 миллиардов рублей из бюджета, согласно тексту поручений, надо направить "на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для осуществления централизованной закупки данных автомобилей для нужд субъектов Российской Федерации, ФМБА России и Управления делами президента Российской Федерации".
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