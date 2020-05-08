ФОМС: отказ в госпитализации без анализов на COVID-19 недопустим

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отказы пациентам с хроническими заболеваниями в госпитализации без результатов лабораторных исследований на COVID-19 недопустимы, заявили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
Так в ФОМС прокомментировали информацию Всероссийского союза пациентов об участившихся случаях отказа гражданам с хроническими заболеваниями в госпитализации по причине отсутствия результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.
"В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
"Временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020, а также временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 5 (08.04.2020)", утвержденными министерством здравоохранения Российской Федерации, которыми определен порядок диагностики, лечения, а также профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), требование о наличии результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 для плановой госпитализации пациента не установлено", - говорится в сообщении ФОМС.
Таким образом, заявили в ФОМС, требование наличия результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию является нарушением, которое классифицируется как необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования.
ФОМС потребовал от территориальных фондов обязательного медицинского страхования усилить контроль за недопущением необоснованных отказов застрахованным лицам в оказании медицинской помощи по территориальным программам обязательного медицинского страхования.