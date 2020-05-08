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Обязательное медицинское страхование
2020-05-08T18:15
https://ria.ru/20200508/1571180107.html
ФОМС: отказ в госпитализации без анализов на COVID-19 недопустим
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

ФОМС: отказ в госпитализации без анализов на COVID-19 недопустим

17:57 08.05.2020 (обновлено: 18:15 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отказы пациентам с хроническими заболеваниями в госпитализации без результатов лабораторных исследований на COVID-19 недопустимы, заявили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
Так в ФОМС прокомментировали информацию Всероссийского союза пациентов об участившихся случаях отказа гражданам с хроническими заболеваниями в госпитализации по причине отсутствия результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.
"В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.11.2011  № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями,  на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
"Временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020, а также временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 5 (08.04.2020)", утвержденными министерством здравоохранения Российской Федерации, которыми определен порядок диагностики, лечения, а также профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), требование о наличии результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 для плановой госпитализации пациента не установлено", - говорится в сообщении ФОМС.
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Таким образом, заявили в ФОМС, требование наличия результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию является нарушением, которое классифицируется как необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования.
ФОМС потребовал от территориальных фондов обязательного медицинского страхования усилить контроль за недопущением необоснованных отказов застрахованным лицам в оказании медицинской помощи по территориальным программам обязательного медицинского страхования.
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Обязательное медицинское страхованиеРоссияОбщество
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