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2020-05-08T17:56
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В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
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РИА Новости

В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу

17:56 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдут в видеорежиме 13-14 мая, сообщили в пятницу в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Заседания контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут 13 и 14 мая в формате видеоконференций", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
По информации ведомства, в среду - 13 мая - состоятся переговоры рабочих подгрупп, в четверг - 14 мая – контактной группы.
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