В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах

Ранее в пятницу через пешеходный пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской в ЛНР доставили гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста (МККК) для борьбы с COVID-19.

Она пояснила, что на данный момент ситуация с безопасностью в районе предполагаемого пункта пропуска "Золотое" обострилась. По словам Кобцевой, за последнюю неделю в том районе пострадали от обстрелов украинских силовиков четыре человека, и этот факт не позволяет властям республики рассматривать возможность поставки гуманитарных грузов с того направления. Представитель ЛНР уточнила, что в республике готовы рассматривать "коридор для гуманитарных грузов" на мосту в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье, об открытии которого ведут диалог с украинской стороной с 2015 года.