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2020-05-08T17:54
https://ria.ru/20200508/1571179798.html
В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах

17:54 08.05.2020
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© РИА НовостиОльга Кобцева
Ольга Кобцева
© РИА Новости
Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила, что Киев блокирует договоренности по открытию транспортных коридоров для гуманитарных грузов.
Ранее в пятницу через пешеходный пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской в ЛНР доставили гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста (МККК) для борьбы с COVID-19.
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"К сожалению, мы вынуждены гуманитарный груз (от МККК - ред) принимать вручную на мосту у Станицы Луганской. У нас остается нерешенная проблема с украинской стороной – это открытие транспортного коридора на мосту города Счастье (под контролем Киева, - ред)", - заявила Кобцева.
Она пояснила, что на данный момент ситуация с безопасностью в районе предполагаемого пункта пропуска "Золотое" обострилась. По словам Кобцевой, за последнюю неделю в том районе пострадали от обстрелов украинских силовиков четыре человека, и этот факт не позволяет властям республики рассматривать возможность поставки гуманитарных грузов с того направления. Представитель ЛНР уточнила, что в республике готовы рассматривать "коридор для гуманитарных грузов" на мосту в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье, об открытии которого ведут диалог с украинской стороной с 2015 года.
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Ранее трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье. Также спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сказала, что контактная группа договорилась создать консультативный совет при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе, был согласован проект документа о его полномочиях и порядке работы. В переговорах принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
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Хайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакСчастье (город)Луганская Народная РеспубликаДмитрий КозакМинскВ мире
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