СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом

По данным телеканала, сбежавшей пациентке 59 лет. Побег она совершила накануне. Об инциденте в полицию сообщили сотрудники больницы.

Россия занимает пятое место по числу выявленных случаев заражения. По последним данным, COVID-19 диагностировали у 187 859 человек, из них поправились 26 608 человек. Жертвами болезни стали 1723 пациента.