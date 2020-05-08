СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом

По данным телеканала, сбежавшей пациентке 59 лет. Побег она совершила накануне. Об инциденте в полицию сообщили сотрудники больницы.
Россия занимает пятое место по числу выявленных случаев заражения. По последним данным, COVID-19 диагностировали у 187 859 человек, из них поправились 26 608 человек. Жертвами болезни стали 1723 пациента.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.