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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:37
https://ria.ru/20200508/1571179732.html
СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:164:2952:1826_1036x0_80_0_0_3ffa7311ff6d7014222f59832e477188.jpg
РИА Новости

СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом

17:53 08.05.2020 (обновлено: 23:37 08.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19 сбежала из Городской клинической больницы имени Дегтярева в Москве, сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным телеканала, сбежавшей пациентке 59 лет. Побег она совершила накануне. Об инциденте в полицию сообщили сотрудники больницы.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,75 миллиона зараженных, из которых около 260 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Больше всего заболевших и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
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Россия занимает пятое место по числу выявленных случаев заражения. По последним данным, COVID-19 диагностировали у 187 859 человек, из них поправились 26 608 человек. Жертвами болезни стали 1723 пациента.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваПроисшествия
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